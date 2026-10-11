Top 5 phim cực hay của Lưu Học Nghĩa dành cho ai trót mê 'Lan Hương Như Cố'

Thành công rực rỡ của dự án Lan Hương Như Cố đã đưa tên tuổi Lưu Học Nghĩa trở thành tâm điểm thu hút dư luận, sau nhiều năm, nam diễn viên "ngụp lặn". Sở hữu gương mặt góc cạnh, khí chất chính trực lẫn ma mị đa dạng, chàng sao nam đã bỏ túi hàng loạt tác phẩm chất lượng. Dưới đây là 5 bộ phim đặc sắc của Lưu Học Nghĩa mà khán giả không thể bỏ qua.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Thục Khách, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đưa khán giả gặp gỡ Lưu Học Nghĩa trong vai Trung Thiên Vương Cẩm Tú. Nhân vật của anh là một vị thượng thần uy nghiêm, trầm ổn, gánh vác trọng trách với chúng sinh nhưng lại vướng vào mối nhân duyên dài 3 kiếp với sơn trà tinh Hồng Ngưng (Viên Băng Nghiên đóng). Bằng lối diễn xuất nội tâm sâu lắng và ánh mắt giàu cảm xúc, Lưu Học Nghĩa đã khắc họa trọn vẹn sự giằng xé bi ai giữa đại nghĩa thiên hạ và tình cảm sâu nặng dành cho người mình yêu.

Dù trải qua không ít trắc trở trong khâu phát sóng, tác phẩm vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Sự kết hợp ăn ý giữa cặp chính cùng phần kỹ xảo hình ảnh chỉn chu đã giúp dự án thu hút hàng triệu lượt đặt trước trên iQIYI, góp phần củng cố vị thế của anh trong dòng phim tiên hiệp.

Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành đánh dấu bước lột xác ngoạn mục của Lưu Học Nghĩa khi "lấn sân" sang mảng kiếm hiệp. Anh hóa thân thành Vô Tâm (Diệp An Thế) - một hòa thượng trẻ tuổi sở hữu dung mạo tà mị cùng thân thế phức tạp. Thoát khỏi khuôn mẫu nam thần, Vô Tâm mang phong thái tự do phóng khoáng, được nhớ đến bởi mái đầu trọc mà nam diễn viên thẳng tay cạo nhẵn.

Dự án trở thành hiện tượng khi lên sóng, nhận về điểm số Douban vượt mốc 8.0 cùng hàng chục nghìn lượt đánh giá tích cực từ khán giả. Thành công rực rỡ của Thiếu Niên Ca Hành càn quét các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông thời điểm ra mắt, giúp Lưu Học Nghĩa "bỏ túi" một thành tích tốt trong sự nghiệp.

Hoa Gian Lệnh

Trong dự án cổ trang trinh thám Hoa Gian Lệnh, Lưu Học Nghĩa gây ấn tượng với vai Huyện lệnh Phan Việt tài sắc vẹn toàn, quyết đoán và thâm tình. Đồng hành cùng nữ chính trong hành trình giải mã những vụ án hóc húa, Phan Việt còn khiến khán giả xúc động bởi tình yêu kiên định, trước sau như một dành cho người thương.

Ngay khi lên sóng, Hoa Gian Lệnh đã tạo nên cú hích bất ngờ khi liên tục phá các mốc nhiệt độ kỷ lục trên nền tảng Youku, trở thành "hắc mã" ấn tượng nhất nhì trong năm. Màn thể hiện xuất sắc trong các phân cảnh nội tâm của Lưu Học Nghĩa đã giúp Phan Việt liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng nhân vật được yêu thích nhất.

Khi Màn Đêm Gợn Sóng

Không chỉ đóng cổ trang, Lưu Học Nghĩa chứng minh sức hút qua hình tượng "tổng tài hiện đại" với phim Khi Màn Đêm Gợn Sóng. Anh đảm nhận vai Mạc Linh Trạch - một giám đốc đầu tư lạnh lùng trên thương trường nhưng ấm áp, tinh tế trong tình yêu. Mối tình "oan gia ngõ hẹp" cùng nữ chính Hứa Khuynh Du (Trương Dư Hi) đã mang đến cho người xem những khoảnh khắc ngọt ngào và bùng nổ.

Tác phẩm thu về hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến, thường xuyên lọt danh sách từ khóa thịnh hành nhờ "phản ứng hóa học" khéo léo giữa bộ đôi diễn viên chính. Phong thái lịch lãm, gu thời trang thời thượng của Lưu Học Nghĩa trong phim đã giúp anh thu về lượng người hâm mộ đông đảo,.

Tôi Sống Ở Nơi Khác

Tôi Sống Ở Nơi Khác không phải dự án quá nổi tiếng, nhưng khẳng định Lưu Học Nghĩa có thể diễn và diễn rất chân thực. Sao nam vào vai Nghiêm Hoài An - một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và đầy trải nghiệm, đại diện cho giới trẻ đầy trăn trở. Nhân vật này mang nét cuốn hút trầm mặc, thực tế nhưng vẫn chân thành, mang lại một góc nhìn mới mẻ so với những kiểu nhân vật trước đây của anh.

Nhờ kịch bản thực tế, chạm đến trái tim người xem, phim nhận được lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả. Lối diễn xuất tiết chế, sâu lắng của Lưu Học Nghĩa đã góp phần giúp tác phẩm duy trì chỉ số thảo luận cao.