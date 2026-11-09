Top 5 phim cực hay của Lee Se Young dành cho những ai thích 'Hoàng Hậu Tái Hôn'

Nữ diễn viên Lee Se Young đang là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi thủ vai Rashta trong dự án Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress). Được biết đến với danh xưng "mỹ nhân cổ trang" hàng đầu màn ảnh Hàn, Lee Se Young đã khẳng định thực lực qua hàng loạt tác phẩm đình đám. Dưới đây là 5 bộ phim ấn tượng nhất của cô, phù hợp cho những ai đang thích Hoàng Hậu Tái Hôn và muốn xem thêm những khoảnh khắc diễn xuất cuốn hút của sao nữ sinh năm 1997 này.

Cổ Tay Áo Màu Đỏ (The Red Sleeve)

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy xúc động nhưng cũng nhiều trắc trở giữa Seong Deok Im, một cung nữ luôn khao khát tự do, và Thế tử Yi San (sau này là Vua Jeongjo). Lee Se Young đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh một nữ chính thông minh, kiên định và độc lập, người luôn nỗ lực bảo vệ lựa chọn của bản thân dù đứng trước tình cảm sâu sắc với vị quân vương.

Thời điểm lên sóng, Cổ Tay Áo Màu Đỏ ghi nhận thành công rực rỡ với tỷ lệ người xem tăng vọt từ 5,7% ở tập đầu tiên, lên kỷ lục 17,4% ở tập cuối. Tác phẩm đã càn quét hàng loạt giải thưởng lớn tại MBC Drama Awards, mang về cho Lee Se Young giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất, cùng danh hiệu "Cặp đôi đẹp nhất" bên cạnh bạn diễn Lee Jun Ho.

Hoa Du Ký (A Korean Odyssey)

Hoa Du Ký xuất sắc đạt tỷ lệ người xem trung bình ấn tượng trên đài cáp tvN, liên tục dẫn đầu khung giờ phát sóng tại Hàn Quốc và tạo nên cơn sốt lan rộng khắp châu Á. Tác phẩm nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả nhờ kịch bản cải biên sáng tạo từ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký, kết hợp hài hòa giữa yếu tố kỳ ảo, hành động và lãng mạn.

Trong phim, Lee Se Young đảm nhận vai Jin Bu Ja, một thây ma hồi sinh nhờ máu của Tam Tạng và sau đó bị linh hồn tà ác Asanyeo chiếm xác. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện song song hai nét tính cách đối lập, một bên là ngây thơ, đáng yêu và một bên quyến rũ, ma mị nhưng đầy mưu mô.

Tiệm May Quý Ông (The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop)

Trong dự án truyền hình đông diễn viên này, Lee Se Young vào vai Ah Hyo Won, cô tiểu thư nhà giàu có tính cách tinh nghịch, thẳng thắn và theo đuổi tình yêu một cách vô cùng quyết liệt. Sự kết hợp ăn ý và tự nhiên giữa cô và nam diễn viên Hyun Woo đã tạo nên một cặp đôi phụ đáng yêu, được khán giả vô cùng yêu thích và thậm chí đặt tên là "cặp đôi Ah Choo".

Bộ phim đạt thành công lớn về mặt thương mại khi duy trì tỷ lệ người xem vượt mốc 30%, với đỉnh điểm đạt 35,8% ở tập cuối trên sóng KBS2. Vai diễn Hyo Won đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Lee Se Young, mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 53.

Quân Vương Giả Mạo (The Crowned Clown)

Quân Vương Giả Mạo đạt thành công lớn về rating trên đài tvN, với tập cuối vượt mốc 10% và trở thành một trong những phim truyền hình có tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử đài cáp thời điểm phát sóng. Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn nhờ kịch bản chặt chẽ, góp phần củng cố danh xưng "nữ thần cổ trang" của Lee Se Young.

Trong phim, cô hóa thân thành Yoo So Woon, một người phụ nữ dịu dàng nhưng kiên cường, sống giữa những đấu đá chốn cung đình. Sao nữ thể hiện tinh tế sự chuyển biến tâm lý từ nỗi đau đớn khi thấy nhà vua biến chất đến sự rung động trước người kép hát đóng giả làm vua, tạo nên "phản ứng hóa học" bùng nổ cùng nam diễn viên Yeo Jin Goo.

Bác Sĩ John (Doctor John)

Bác Sĩ John kể về hành trình tìm lại bản thân và thực thi sứ mệnh y khoa của Kang Shi Young, một bác sĩ nội trú năm hai tài năng nhưng chịu tổn thương sâu sắc sau một sự cố y khoa. Cùng với sự dẫn dắt của bác sĩ thiên tài Cha Yo Han, cô dần vượt qua nỗi sợ hãi để học cách thấu hiểu và xoa dịu cơn đau của các bệnh nhân.

Tác phẩm duy trì mức tỷ suất người xem ổn định và luôn dẫn đầu khung giờ phát sóng trên kênh SBS trong suốt thời gian chiếu. Màn trình diễn giàu cảm xúc của Lee Se Young đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards 2019.