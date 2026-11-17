Là một trong những tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung, Tuyết Sơn Phi Hồ xoay quanh ân oán kéo dài qua nhiều thế hệ giữa bốn gia tộc Hồ, Miêu, Phạm và Điền. Trung tâm câu chuyện là Hồ Phỉ, con trai của Hồ Nhất Đao. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhân vật trải qua hành trình tìm hiểu sự thật về cái chết của đấng sinh thành, đồng thời vướng vào mối tình nhiều trắc trở với Miêu Nhược Lan. Tác phẩm từng được chuyển thể thành nhiều phiên bản truyền hình và điện ảnh, quy tụ không ít gương mặt nổi tiếng.

Ra mắt năm 1985, phiên bản do TVB sản xuất với sự tham gia của Lữ Lương Vĩ là một trong những bản chuyển thể đáng nhớ. Nam diễn viên đảm nhận vai Hồ Phỉ, đồng thời hóa thân thành Hồ Nhất Đao, tạo nên dấu ấn riêng cho cả hai nhân vật thuộc hai thế hệ. Bên cạnh Lữ Lương Vĩ, phim còn có sự góp mặt của Tạ Hiền, Chu Tú Lan và Tăng Hoa Thiến. Với phong thái mạnh mẽ cùng ngoại hình phù hợp dòng phim võ hiệp, Lữ Lương Vĩ được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu khi nhắc đến hình tượng Hồ Phỉ trên màn ảnh.

Lữ Lương Vĩ ghi dấu ấn với tạo hình Hồ Phỉ trong Tuyết Sơn Phi Hồ 1985.

Đến năm 1991, Tuyết Sơn Phi Hồ tiếp tục được Đài Loan chuyển thể với Mạnh Phi đảm nhận vai nam chính. Đồng hành cùng anh là Cung Từ Ân và Ngũ Vũ Quyên. Phiên bản này mang đến cách thể hiện riêng cho câu chuyện ân oán giang hồ của Kim Dung, đồng thời góp phần đưa hình tượng Hồ Phỉ đến gần hơn với khán giả truyền hình thời kỳ đó. Mạnh Phi vốn được biết đến qua những vai diễn kiếm hiệp, vì vậy sự xuất hiện của anh trong tác phẩm cũng nhận được sự quan tâm.

Năm 1999, TVB thực hiện một phiên bản mới với Trần Cẩm Hồng trong vai Hồ Phỉ và Xa Thi Mạn đảm nhận Miêu Nhược Lan. Đây là một trong những bản chuyển thể được nhắc đến nhiều nhất khi nhìn lại lịch sử của tác phẩm. Trần Cẩm Hồng mang đến hình ảnh Hồ Phỉ có nét thư sinh nhưng vẫn cương nghị, trong khi Xa Thi Mạn gây chú ý với vẻ đẹp dịu dàng và lối diễn xuất giàu cảm xúc. Sự kết hợp của hai diễn viên góp phần tạo nên sức hút cho câu chuyện tình yêu giữa Hồ Phỉ và Miêu Nhược Lan. Đến nay, phiên bản này vẫn thường được đặt cạnh bản năm 1985 khi khán giả bàn luận về những lần hóa thân thành công của nhân vật.

Trần Cẩm Hồng và Xa Thi Mạn tạo nên cặp đôi Hồ Phỉ - Miêu Nhược Lan được nhiều khán giả nhớ đến.

Năm 2007, Tuyết Sơn Phi Hồ tiếp tục được làm mới với Nhiếp Viễn vào vai Hồ Phỉ. Dự án quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý gồm Hoàng Thu Sinh, Chu Ân, Chung Hân Đồng và An Dĩ Hiên. So với những bản chuyển thể trước, tác phẩm sở hữu quy mô sản xuất hiện đại hơn, đồng thời khai thác câu chuyện bằng diện mạo mới. Sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng giúp bộ phim thu hút sự chú ý ngay từ khi giới thiệu dàn diễn viên. Nhiếp Viễn cũng có cơ hội thể hiện hình tượng anh hùng giang hồ với tính cách cương trực, trọng tình nghĩa.

Gần đây nhất, năm 2022, tác phẩm tiếp tục được khai thác qua bộ phim Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho báu ở phương Bắc, với Triệu Hoa Vỹ đảm nhận vai Hồ Phỉ. Khác với những phiên bản truyền hình trước, bộ phim tập trung vào hành trình nhân vật đối đầu tám đại cao thủ để tìm kiếm kho báu, đồng thời có nhiều điều chỉnh trong tuyến tình cảm. Thay vì phát triển mối quan hệ giữa Hồ Phỉ và Miêu Nhược Lan, tác phẩm xây dựng chuyện tình giữa nam chính với Điền Thanh Văn do Trần Vũ Tư thể hiện. Đáng chú ý, Lữ Lương Vĩ cũng góp mặt trong phim với vai Đào Bách Tuế, tạo nên sự kết nối thú vị giữa bản chuyển thể năm 1985 và dự án mới.

Triệu Hoa Vỹ đảm nhận vai Hồ Phỉ trong Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho báu ở phương Bắc.

Trải qua nhiều lần chuyển thể, Tuyết Sơn Phi Hồ cho thấy sức sống bền bỉ của thế giới kiếm hiệp Kim Dung trên màn ảnh. Mỗi thế hệ diễn viên lại mang đến một diện mạo riêng cho Hồ Phỉ, nhưng Lữ Lương Vĩ và Trần Cẩm Hồng vẫn là hai cái tên nổi bật, thường được khán giả nhắc đến khi nhìn lại những phiên bản đáng nhớ của tác phẩm.