Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung, Thiên Long Bát Bộ xoay quanh cuộc đời nhiều biến động của ba nhân vật Kiều Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc. Tác phẩm kết hợp những màn tranh đấu võ lâm với câu chuyện về tình thân, tình yêu, danh dự và số phận con người. Chính chiều sâu nội dung giúp câu chuyện nhiều lần được đưa lên màn ảnh, qua đó tạo nên những phiên bản mang màu sắc riêng.

Trong số các bản chuyển thể truyền hình, Thiên Long Bát Bộ 1997 của TVB thường được xem là một trong những phiên bản kinh điển nhất. Bộ phim quy tụ Huỳnh Nhật Hoa trong vai Kiều Phong, Trần Hạo Dân đảm nhận Đoàn Dự, Phàn Thiếu Hoàng hóa thân thành Hư Trúc và Lý Nhược Đồng đóng Vương Ngữ Yên. Điểm mạnh của tác phẩm nằm ở cách khai thác tâm lý nhân vật, diễn xuất tự nhiên cùng nhịp kể chuyện giàu cảm xúc. Đặc biệt, hình tượng Kiều Phong do Huỳnh Nhật Hoa thể hiện được đánh giá cao nhờ khí chất hào sảng, trọng nghĩa khí nhưng cũng chất chứa nhiều bi kịch. Bên cạnh đó, ca khúc chủ đề Nan Niệm Đích Kinh góp phần tạo nên sức sống lâu dài cho bộ phim.

Huỳnh Nhật Hoa, Trần Hạo Dân và Lý Nhược Đồng góp phần tạo nên sức hút cho bản phim năm 1997.

Xếp cạnh phiên bản 1997, Thiên Long Bát Bộ 2003 cũng là cái tên được đông đảo khán giả yêu thích. Với sự tham gia của Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Cao Hổ và Lưu Diệc Phi, bộ phim gây ấn tượng nhờ bối cảnh rộng lớn, những màn võ thuật được đầu tư cùng cách tái hiện thế giới giang hồ sống động. Hồ Quân mang đến một Kiều Phong mạnh mẽ, cương trực và đầy khí phách, trong khi Lâm Chí Dĩnh tạo thiện cảm với hình ảnh Đoàn Dự thư sinh, si tình. Đặc biệt, vai Vương Ngữ Yên giúp Lưu Diệc Phi trở thành một trong những gương mặt được nhớ đến nhiều nhất khi nhắc về nhân vật này trên màn ảnh.

Trước hai phiên bản nổi tiếng trên, Thiên Long Bát Bộ 1982 của TVB cũng có vị trí đáng chú ý trong lịch sử phim kiếm hiệp Hong Kong. Bộ phim có sự góp mặt của Lương Gia Nhân, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa và Trần Ngọc Liên. Mang phong cách sản xuất đặc trưng của truyền hình thập niên 1980, tác phẩm tập trung vào diễn xuất, lời thoại và những tình tiết võ hiệp. Dù kỹ thuật làm phim còn nhiều giới hạn so với các phiên bản về sau, đây vẫn là lựa chọn đáng xem đối với những khán giả yêu thích không khí kiếm hiệp cổ điển.

Chung Hán Lương thử sức với hình tượng Kiều Phong trong phiên bản năm 2013.

Đến năm 2013, Thiên Long Bát Bộ tiếp tục được làm mới với sự tham gia của Chung Hán Lương, Kim Ki Bum, Hàn Đống và Trương Mông. Trong phiên bản này, Chung Hán Lương đảm nhận vai Kiều Phong, mang đến hình ảnh nhân vật có phần khác biệt so với những người tiền nhiệm. Bộ phim được đầu tư về tạo hình, bối cảnh và kỹ xảo, hướng đến nhóm khán giả yêu thích phong cách phim cổ trang hiện đại. Tuy nhiên, cách cải biên một số tình tiết cùng diễn xuất của dàn nhân vật đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Gần một thập kỷ sau, Thiên Long Bát Bộ 2021 tiếp tục đưa câu chuyện kiếm hiệp của Kim Dung trở lại màn ảnh với dàn diễn viên gồm Dương Hựu Ninh, Bạch Chú, Trương Thiên Dương và Văn Vịnh San. Phiên bản này có sự thay đổi trong tạo hình, cách thể hiện nhân vật và phong cách dàn dựng. Dù nhận được sự quan tâm nhờ sức hút của nguyên tác, bộ phim cũng vấp phải nhiều tranh luận liên quan đến diễn xuất, kịch bản và mức độ bám sát nội dung gốc.

Thiên Long Bát Bộ năm 2021 gây chú ý với dàn diễn viên và tạo hình mới.

Nhìn lại hành trình chuyển thể, mỗi phiên bản Thiên Long Bát Bộ đều mang dấu ấn riêng, phản ánh phong cách làm phim và thị hiếu khán giả ở từng giai đoạn. Tuy nhiên, bản 1997 và 2003 vẫn thường được đặt ở vị trí nổi bật nhờ khả năng xây dựng nhân vật, sức hút của dàn diễn viên và giá trị hoài niệm. Đây cũng là hai tác phẩm tiêu biểu cho sức sống bền bỉ của thế giới võ hiệp Kim Dung trên màn ảnh nhỏ.