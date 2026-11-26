Lý Tầm Hoan là nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết của nhà văn Cổ Long. Sở hữu tuyệt kỹ Tiểu Lý Phi Đao bách phát bách trúng, nhân vật gây ấn tượng bởi tính cách hào hiệp, trọng tình nghĩa nhưng có số phận tình duyên trắc trở. Mối tình với Lâm Thi Âm cùng tình bạn với A Phi trở thành những điểm nhấn xuyên suốt tác phẩm.

Năm 1977, Địch Long đảm nhận vai Lý Tầm Hoan trong phiên bản điện ảnh do đạo diễn Sở Nguyên thực hiện. Nam diễn viên mang đến hình ảnh một cao thủ giang hồ điềm đạm, từng trải và trầm lặng. Tác phẩm thuộc dòng phim võ hiệp của hãng Thiệu Thị, gây chú ý với những màn giao đấu và không khí giang hồ đặc trưng.

Địch Long hóa thân thành Lý Tầm Hoan trong phiên bản điện ảnh năm 1977.

Một năm sau, TVB thực hiện phiên bản truyền hình với Chu Giang đóng chính. Phim có sự tham gia của Hoàng Nguyên Thân trong vai A Phi và Lý Lâm Lâm trong vai Lâm Thi Âm. Việc chuyển thể thành phim dài tập giúp câu chuyện tình cảm cùng những ân oán giang hồ được khai thác qua nhiều tuyến nhân vật.

Đến năm 1982, Vệ Tử Vân tiếp tục hóa thân thành Lý Tầm Hoan trong phiên bản truyền hình của Đài Loan. Tác phẩm khai thác mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật, đồng thời tái hiện những cuộc tranh đấu trong giới võ lâm. Phiên bản này mang màu sắc riêng của phim kiếm hiệp Đài Loan thập niên 1980.

Năm 1995, Quan Lễ Kiệt đảm nhận vai Lý Tầm Hoan trong bản chuyển thể của TVB. Nam diễn viên gây ấn tượng với hình ảnh một kiếm khách phong độ, hào hoa nhưng luôn chất chứa tâm sự. Phim còn có sự góp mặt của Phó Minh Hiến, Quan Vịnh Hà và Tiền Gia Lạc, tập trung khai thác chuyện tình cảm, tình bạn và những cuộc đối đầu trong giang hồ.

Đặc biệt, phiên bản Tiểu Lý Phi Đao năm 1999 với Tiêu Ân Tuấn đóng chính vẫn được đông đảo khán giả nhớ đến. Nam diễn viên ghi dấu ấn nhờ ngoại hình điển trai, mái tóc dài và phong thái lãng tử, phù hợp với hình tượng đại hiệp tài hoa nhưng cô độc. Bộ phim còn quy tụ Tiêu Tường, Giả Tịnh Văn và Ngô Kinh. Tạo hình Lý Tầm Hoan của Tiêu Ân Tuấn trở thành hình ảnh gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Tiêu Ân Tuấn được nhiều khán giả nhớ đến với hình tượng Lý Tầm Hoan lãng tử.

Sau nhiều lần chuyển thể, sức hút của Lý Tầm Hoan vẫn được duy trì nhờ hình tượng đại hiệp tài hoa, trọng tình nghĩa nhưng mang số phận bi kịch. Mỗi diễn viên mang đến một cách thể hiện riêng, song Tiêu Ân Tuấn vẫn là cái tên nổi bật khi nhắc đến nhân vật Tiểu Lý Phi Đao trên màn ảnh Hoa ngữ.