Top 5 phiên bản Bích Huyết Kiếm đáng nhớ trên màn ảnh

Là một trong những tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung, Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh cuối thời nhà Minh, xoay quanh cuộc đời Viên Thừa Chí - con trai của tướng quân Viên Sùng Hoán. Sau biến cố gia đình, anh được đưa lên Hoa Sơn học võ, trước khi bước chân vào giang hồ và vướng vào những ân oán, tranh đoạt quyền lực cùng chuyện tình cảm phức tạp.

Sức hút của tác phẩm nằm ở sự đan xen giữa hành trình trưởng thành của nhân vật chính, những bí mật xoay quanh Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi và bối cảnh lịch sử nhiều biến động. Chính chất liệu này giúp câu chuyện nhiều lần được đưa lên màn ảnh, với các phiên bản điện ảnh và truyền hình qua nhiều thập niên.

Hoàng Nhật Hoa ghi dấu ấn với vai Viên Thừa Chí trong bản Bích Huyết Kiếm năm 1985.

Trong số đó, bản Bích Huyết Kiếm năm 1985 của TVB là một trong những tác phẩm đáng nhớ. Hoàng Nhật Hoa đảm nhận vai Viên Thừa Chí, Trang Tĩnh Nhi hóa thân thành Ôn Thanh Thanh, trong khi Miêu Kiều Vỹ vào vai Hạ Tuyết Nghi. Bên cạnh câu chuyện võ hiệp, bộ phim còn thu hút nhờ dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hong Kong thời kỳ này. Phong cách kể chuyện và tạo hình nhân vật mang đậm dấu ấn phim kiếm hiệp TVB thập niên 1980, góp phần giúp tác phẩm lưu lại trong ký ức nhiều khán giả.

Đến năm 1993, Tân Bích Huyết Kiếm được thực hiện dưới hình thức điện ảnh với sự tham gia của Nguyên Bưu trong vai Viên Thừa Chí, Trương Mẫn đảm nhận vai A Cửu và Viên Vịnh Nghi góp mặt trong vai Hà Thiết Thủ. So với bản truyền hình, tác phẩm có thời lượng cô đọng, tập trung nhiều hơn vào diễn biến hành động và những màn giao đấu. Sự xuất hiện của các ngôi sao điện ảnh Hong Kong cũng tạo nên sức hút riêng cho phiên bản này.

Năm 2000, TVB tiếp tục đưa câu chuyện trở lại màn ảnh nhỏ với Lâm Gia Đống trong vai Viên Thừa Chí, Âu Tử Hân đảm nhận Ôn Thanh Thanh và Xa Thi Mạn hóa thân thành A Cửu. Đáng chú ý, Giang Hoa vào vai Hạ Tuyết Nghi, nhân vật Kim Xà Lang Quân có số phận nhiều bi kịch. Màn thể hiện của nam diễn viên trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim. Nhân vật này mang đến màu sắc phức tạp cho câu chuyện, khi những ân oán quá khứ và tình cảm cá nhân đan xen, tạo nên nhiều nút thắt.

Năm 2007, đạo diễn Trương Kỷ Trung thực hiện phiên bản mới với Đậu Trí Khổng đảm nhận vai Viên Thừa Chí, Huỳnh Thánh Y vào vai Ôn Thanh Thanh và Tôn Phi Phi hóa thân thành A Cửu. Tiêu Ân Tuấn góp mặt trong vai Hạ Tuyết Nghi. Tác phẩm gây chú ý nhờ quy mô sản xuất, bối cảnh cổ trang và dàn diễn viên đến từ nhiều thị trường giải trí Hoa ngữ. Đây cũng là phiên bản được nhắc đến nhiều khi nói về những lần chuyển thể Bích Huyết Kiếm trong giai đoạn đầu những năm 2000.

Đậu Trí Khổng, Huỳnh Thánh Y và Tôn Phi Phi đảm nhận những vai diễn quan trọng trong phiên bản năm 2007.

Nhìn lại hành trình chuyển thể, mỗi phiên bản Bích Huyết Kiếm đều mang một màu sắc riêng, từ phong cách kiếm hiệp TVB đến cách dàn dựng điện ảnh và truyền hình Hoa ngữ. Dù diễn viên và cách thể hiện nhân vật có sự thay đổi, câu chuyện về Viên Thừa Chí cùng những ân oán giang hồ vẫn là yếu tố cốt lõi giúp tác phẩm của Kim Dung tiếp tục được khán giả quan tâm.