Top 5 ô tô gầm thấp bán chạy tháng 9/2026: Gắng gượng trong thoái trào

Loại hình ô tô gầm thấp, bao gồm cả sedan và hatchback, đều đã đi sâu vào xu hướng thoái trào. Do vậy, ngay cả nhóm 5 mẫu xe có doanh số cao nhất thị trường, dù tăng trưởng khá mạnh trong tháng 9, nhưng cũng chỉ xem như là một sự gắng gượng.

Tính riêng nhóm 5 mẫu xe trong bảng xếp hạng cộng dồn được 2.248 chiếc bán ra thị trường trong tháng 9, nhiều hơn 29,4% so với tháng 8.

Trong đó, Honda City là mẫu xe tăng trưởng doanh số mạnh mẽ nhất khi vượt lên đến 121,1% so với tháng liền trước, qua đó vượt mặt Mazda2 để leo lên ngôi vị á quân.

Dẫn đầu vẫn là Toyota Vios với sản lượng bán hàng đạt 758 chiếc, tăng 15,5% so với tháng trước. Hyundai Accent cũng tăng trưởng khá mạnh, đạt 204 chiếc, cao hơn tháng trước 35,1%.

Mẫu xe gầm thấp cỡ C duy nhất lọt vào danh sách là Mazda3 có lượng xe tiêu thụ 205 chiếc, tăng 21,3%. Mazda2 là mẫu xe duy nhất đánh rơi doanh số khi sụt giảm 4%, chỉ còn đạt 464 chiếc tiêu thụ trong tháng 9/2026.