Xe cộ

Top 5 ô tô gầm thấp bán chạy tháng 9/2026: Gắng gượng trong thoái trào

Toàn bộ Top 5 ô tô gầm thấp đắt khách nhất tháng 9/2026 đều ghi nhận doanh số cao hơn tháng trước. Tuy nhiên, không có mẫu xe nào chạm được vào ngưỡng 1.000 chiếc.

Báo Nhà báo và Công luận
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Loại hình ô tô gầm thấp, bao gồm cả sedan và hatchback, đều đã đi sâu vào xu hướng thoái trào. Do vậy, ngay cả nhóm 5 mẫu xe có doanh số cao nhất thị trường, dù tăng trưởng khá mạnh trong tháng 9, nhưng cũng chỉ xem như là một sự gắng gượng.

Tính riêng nhóm 5 mẫu xe trong bảng xếp hạng cộng dồn được 2.248 chiếc bán ra thị trường trong tháng 9, nhiều hơn 29,4% so với tháng 8.

Trong đó, Honda City là mẫu xe tăng trưởng doanh số mạnh mẽ nhất khi vượt lên đến 121,1% so với tháng liền trước, qua đó vượt mặt Mazda2 để leo lên ngôi vị á quân.

Dẫn đầu vẫn là Toyota Vios với sản lượng bán hàng đạt 758 chiếc, tăng 15,5% so với tháng trước. Hyundai Accent cũng tăng trưởng khá mạnh, đạt 204 chiếc, cao hơn tháng trước 35,1%.

Mẫu xe gầm thấp cỡ C duy nhất lọt vào danh sách là Mazda3 có lượng xe tiêu thụ 205 chiếc, tăng 21,3%. Mazda2 là mẫu xe duy nhất đánh rơi doanh số khi sụt giảm 4%, chỉ còn đạt 464 chiếc tiêu thụ trong tháng 9/2026.

An Nhi

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/top-5-o-to-gam-thap-ban-chay-thang-92026-gang-guong-trong-thoai-trao-post363917.html