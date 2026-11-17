Nhìn vào bảng xếp hạng phía trên có thể thấy sức hấp dẫn đối với các loại xe gầm thấp như sedan và hatchback đang ngày càng cạn kiệt. Ngay với nhóm 5 mẫu xe có doanh số tốt nhất thị trường thì sản lượng bán hàng cũng đều ở mức thấp.

Thực tế cũng cho thấy, đã từ rất lâu nhóm xe gầm thấp không còn đại diện nào thường xuyên góp mặt vào Top 10 ô tô bán chạy theo các kỳ thống kê hàng tháng, thỉnh thoảng Toyota Vios góp mặt song cũng rất ít ỏi.

Trong nhóm 5 ô tô gầm thấp có doanh số tốt nhất, Toyota Vios vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách khá an toàn với nhóm phía sau, đạt 659 chiếc trong tháng 10 và 7.590 chiếc luỹ kế 10 tháng.

Bám đuổi ngay phía sau là Honda City đạt 486 chiếc trong tháng 10 và 5.938 chiếc luỹ kế 10 tháng. Honda City vừa được nâng cấp phiên bản mới 2026 và kỳ vọng sẽ hồi phục dần doanh số từ nay đến cuối năm.

Mazda2 với lợi thế có cả hai loại hình sedan và hatchback sau quãng thời gian ngắn hồi giữa năm vượt lên cũng đã bắt đầu sụt giảm. Thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, chỉ có 475 chiếc Mazda2 được tiêu thụ trên thị trường trong tháng 10/2026, đứng ở vị trí thứ ba bảng xếp hạng.

Hai mẫu xe cuối cùng là Mazda3 và Hyundai Accent đạt sản lượng bán hàng lần lượt 168 chiếc và 158 chiếc, luỹ kế 10 tháng đạt lần lượt 2.302 chiếc và 2.803 chiếc.