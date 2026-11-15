Top 5 model máy chà sàn gạch, làm sạch siêu nhanh
Máy chà sàn gạch là giải pháp vệ sinh hiện đại giúp loại bỏ nhanh bụi bẩn, mảng bám cứng đầu và khôi phục độ sáng bóng cho bề mặt sàn gạch. Dưới đây là những mẫu máy chà sàn gạch nổi bật, được đánh giá cao về hiệu suất làm sạch, được rất nhiều người dùng ưa chuộng hiện nay.
Máy chà sàn gạch liên hợp Kumisai KMS 75B
Thông số kỹ thuật:
Công suất chà: 750W
Công suất hút: 1200W
Tốc độ chà: 266 vòng/phút
Độ rộng chà: 510mm (51cm)
Độ rộng hút nước: 750mm
Thùng chứa nước sạch: 50 lít
Thùng chứa nước bẩn: 50 lít
Hiệu quả làm sạch: 2200m²/h
Lực hút chân không: 1200mmH₂O
Thời gian làm việc: 4 - 6h
Kích thước: 1200 × 550 × 950mm
Kích thước: 1400 × 660 × 1108mm
Trọng lượng: 175kg
Kumisai KMS 75B là dòng máy chà sàn công nghiệp liên hợp phù hợp cho nhà xưởng, trung tâm thương mại có diện tích lớn. Máy sở hữu motor chà 750W kết hợp motor hút 1200W. Vết bẩn bị loại bỏ nhanh chóng; nước bẩn được hút khô ngay sau khi chà rửa.
Tốc độ chà 266 vòng/phút cùng độ rộng làm sạch 510mm mang lại hiệu suất lên đến 2.200m²/giờ. Bình chứa nước sạch và nước bẩn 50 lít giúp máy duy trì ca làm việc dài.
Giá tham khảo: 36.000.000 VNĐ
Máy chà sàn gạch cao cấp Kumisai KMS 88
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1500W
Điện áp: 220V / 50Hz
Tốc độ quay: 175 vòng/phút
Dây điện: 12m
Bình chứa hóa chất: 13 lít
Độ ồn: ≤ 62dB
Trọng lượng: 48kg
Kumisai KMS 88 là máy chà sàn đơn. Sản phẩm nổi bật với công suất 1500W mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu chà rửa, đánh bóng sàn và giặt thảm trong nhiều nhu cầu khác nhau.
Tốc độ quay 175 vòng/phút tạo lực chà ổn định, loại bỏ nhanh bụi bẩn và các vết bám lâu ngày mà vẫn đảm bảo an toàn cho bề mặt. Với dây điện dài 12m, người dùng vệ sinh trên diện tích rộng mà không phải di chuyển liên tục. Máy còn vận hành êm ái với độ ồn thấp, mang lại sự thoải mái khi sử dụng.
Giá tham khảo: 9.100.000 VNĐ
Máy chà sàn gạch liên hợp Kumisai KMS 70C
Thông số kỹ thuật:
Công suất chà: 750W
Công suất hút: 1200W
Tốc độ quay: 255 vòng/phút
Độ rộng làm sạch: 510mm
Độ rộng hút nước: 755mm
Hiệu quả làm sạch: 1750m²/h
Thùng chứa nước sạch: 65 lít
Thùng chứa nước bẩn: 70 lít
Dây điện: 15m
Độ ồn: 65dB
Trọng lượng: 82.5kg
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70C được thiết kế dành cho các khu vực có tần suất vệ sinh cao như bệnh viện, nhà máy, trường học và trung tâm thương mại.
Máy tích hợp chức năng chà rửa và hút nước bẩn đồng thời. Sàn khô nhanh sau khi vệ sinh, hạn chế nguy cơ trơn trượt. Độ rộng làm sạch 510mm kết hợp cần hút 755mm giúp mở rộng phạm vi làm việc, đạt hiệu suất khoảng 1.750m²/giờ.
Giá tham khảo: 27.000.000 VNĐ
Máy chà sàn gạch công nghiệp Kumisai KMS 22
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1500W
Điện áp: 220V/50Hz
Tốc độ quay: 175 vòng/phút
Đường kính pad: 17 inch
Đường kính bàn chải: 432mm
Cường độ dòng điện: 6.92A
Dây điện: 12m
Độ ồn: ≤ 54dB
Trọng lượng: 44.3kg
Chức năng: Đánh bóng, làm sạch vết bẩn trên các loại sàn gạch, giặt thảm
Kumisai KMS 22 là máy chà sàn đơn đa năng, phù hợp cho các công việc chà rửa, đánh bóng sàn và giặt thảm tại khách sạn, văn phòng hay nhà hàng.
Máy được trang bị động cơ công suất 1500W, tạo lực chà mạnh để xử lý hiệu quả các vết bẩn cứng đầu trên nhiều loại bề mặt. Dây điện dài 12m giúp mở rộng phạm vi làm việc mà không cần đổi ổ cắm liên tục. Đặc biệt, máy vận hành với độ ồn chỉ khoảng 54dB. Điều này đã hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.
Giá tham khảo: 10.500.000 VNĐ
Máy chà sàn gạch đẩy tay Kumisai KMS25D
Thông số kỹ thuật:
Công suất chà: 550W
Công suất hút: 450W
Điện áp: DC24V
Tốc độ quay: 210 vòng/phút
Độ rộng làm sạch: 430mm
Thùng chứa nước sạch: 25 lít
Thùng chứa nước bẩn: 25 lít
Hiệu quả làm sạch: 1700m²/h
Trọng lượng: 106kg
Kumisai KMS25D là dòng máy chà sàn liên hợp đẩy tay sử dụng nguồn điện DC24V an toàn. Máy phù hợp cho nhiều khu vực như văn phòng, bệnh viện, trường học và siêu thị.
Máy có khả năng chà rửa và hút nước bẩn cùng lúc. Bề mặt sàn sạch và khô ngay sau khi vệ sinh. Tốc độ quay 210 vòng/phút cùng độ rộng làm sạch 430mm mang lại hiệu suất lên đến 1.700 m²/giờ.
Giá tham khảo: 32.500.000 VNĐ
Máy chà sàn gạch là khoản đầu tư xứng đáng cho các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ vệ sinh và cơ sở kinh doanh muốn nâng cao hiệu quả làm sạch, tiết kiệm thời gian. Hy vọng những sản phẩm được giới thiệu trong bài viết sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn model phù hợp với diện tích và nhu cầu sử dụng.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/top-5-model-may-cha-san-gach-lam-sach-sieu-nhanh-3194394.html