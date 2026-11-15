Top 5 model máy chà sàn gạch, làm sạch siêu nhanh

Máy chà sàn gạch liên hợp Kumisai KMS 75B

Thông số kỹ thuật:

Công suất chà: 750W

Công suất hút: 1200W

Tốc độ chà: 266 vòng/phút

Độ rộng chà: 510mm (51cm)

Độ rộng hút nước: 750mm

Thùng chứa nước sạch: 50 lít

Thùng chứa nước bẩn: 50 lít

Hiệu quả làm sạch: 2200m²/h

Lực hút chân không: 1200mmH₂O

Thời gian làm việc: 4 - 6h

Kích thước: 1200 × 550 × 950mm

Kích thước: 1400 × 660 × 1108mm

Trọng lượng: 175kg

Kumisai KMS 75B là dòng máy chà sàn công nghiệp liên hợp phù hợp cho nhà xưởng, trung tâm thương mại có diện tích lớn. Máy sở hữu motor chà 750W kết hợp motor hút 1200W. Vết bẩn bị loại bỏ nhanh chóng; nước bẩn được hút khô ngay sau khi chà rửa.

Tốc độ chà 266 vòng/phút cùng độ rộng làm sạch 510mm mang lại hiệu suất lên đến 2.200m²/giờ. Bình chứa nước sạch và nước bẩn 50 lít giúp máy duy trì ca làm việc dài.

Giá tham khảo: 36.000.000 VNĐ

Máy chà sàn gạch cao cấp Kumisai KMS 88

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1500W

Điện áp: 220V / 50Hz

Tốc độ quay: 175 vòng/phút

Dây điện: 12m

Bình chứa hóa chất: 13 lít

Độ ồn: ≤ 62dB

Trọng lượng: 48kg

Kumisai KMS 88 là máy chà sàn đơn. Sản phẩm nổi bật với công suất 1500W mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu chà rửa, đánh bóng sàn và giặt thảm trong nhiều nhu cầu khác nhau.

Tốc độ quay 175 vòng/phút tạo lực chà ổn định, loại bỏ nhanh bụi bẩn và các vết bám lâu ngày mà vẫn đảm bảo an toàn cho bề mặt. Với dây điện dài 12m, người dùng vệ sinh trên diện tích rộng mà không phải di chuyển liên tục. Máy còn vận hành êm ái với độ ồn thấp, mang lại sự thoải mái khi sử dụng.

Giá tham khảo: 9.100.000 VNĐ

Máy chà sàn gạch liên hợp Kumisai KMS 70C

Thông số kỹ thuật:

Công suất chà: 750W

Công suất hút: 1200W

Tốc độ quay: 255 vòng/phút

Độ rộng làm sạch: 510mm

Độ rộng hút nước: 755mm

Hiệu quả làm sạch: 1750m²/h

Thùng chứa nước sạch: 65 lít

Thùng chứa nước bẩn: 70 lít

Dây điện: 15m

Độ ồn: 65dB

Trọng lượng: 82.5kg

Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70C được thiết kế dành cho các khu vực có tần suất vệ sinh cao như bệnh viện, nhà máy, trường học và trung tâm thương mại.

Máy tích hợp chức năng chà rửa và hút nước bẩn đồng thời. Sàn khô nhanh sau khi vệ sinh, hạn chế nguy cơ trơn trượt. Độ rộng làm sạch 510mm kết hợp cần hút 755mm giúp mở rộng phạm vi làm việc, đạt hiệu suất khoảng 1.750m²/giờ.

Giá tham khảo: 27.000.000 VNĐ

Máy chà sàn gạch công nghiệp Kumisai KMS 22

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1500W

Điện áp: 220V/50Hz

Tốc độ quay: 175 vòng/phút

Đường kính pad: 17 inch

Đường kính bàn chải: 432mm

Cường độ dòng điện: 6.92A

Dây điện: 12m

Độ ồn: ≤ 54dB

Trọng lượng: 44.3kg

Chức năng: Đánh bóng, làm sạch vết bẩn trên các loại sàn gạch, giặt thảm

Kumisai KMS 22 là máy chà sàn đơn đa năng, phù hợp cho các công việc chà rửa, đánh bóng sàn và giặt thảm tại khách sạn, văn phòng hay nhà hàng.

Máy được trang bị động cơ công suất 1500W, tạo lực chà mạnh để xử lý hiệu quả các vết bẩn cứng đầu trên nhiều loại bề mặt. Dây điện dài 12m giúp mở rộng phạm vi làm việc mà không cần đổi ổ cắm liên tục. Đặc biệt, máy vận hành với độ ồn chỉ khoảng 54dB. Điều này đã hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.

Giá tham khảo: 10.500.000 VNĐ

Máy chà sàn gạch đẩy tay Kumisai KMS25D

Thông số kỹ thuật:

Công suất chà: 550W

Công suất hút: 450W

Điện áp: DC24V

Tốc độ quay: 210 vòng/phút

Độ rộng làm sạch: 430mm

Thùng chứa nước sạch: 25 lít

Thùng chứa nước bẩn: 25 lít

Hiệu quả làm sạch: 1700m²/h

Trọng lượng: 106kg

Kumisai KMS25D là dòng máy chà sàn liên hợp đẩy tay sử dụng nguồn điện DC24V an toàn. Máy phù hợp cho nhiều khu vực như văn phòng, bệnh viện, trường học và siêu thị.

Máy có khả năng chà rửa và hút nước bẩn cùng lúc. Bề mặt sàn sạch và khô ngay sau khi vệ sinh. Tốc độ quay 210 vòng/phút cùng độ rộng làm sạch 430mm mang lại hiệu suất lên đến 1.700 m²/giờ.

Giá tham khảo: 32.500.000 VNĐ

Máy chà sàn gạch là khoản đầu tư xứng đáng cho các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ vệ sinh và cơ sở kinh doanh muốn nâng cao hiệu quả làm sạch, tiết kiệm thời gian. Hy vọng những sản phẩm được giới thiệu trong bài viết sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn model phù hợp với diện tích và nhu cầu sử dụng.