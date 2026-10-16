Top 5 Miss Universe Vietnam hậu scandal nhóm chat: Hồng Đăng gượng gạo trước lời xin lỗi của Hoa hậu Quỳnh Anh

Chiều 15/10, dàn người đẹp Top 5 Miss Universe Vietnam đã hội ngộ trong buổi giao lưu trực tiếp với truyền thông. Đây cũng là lần đầu các người đẹp xuất hiện cùng nhau sau ồn ào nhóm chat bị lan truyền trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh cùng Á hậu Trịnh Mỹ Anh đã công khai gửi lời xin lỗi tới Hồng Đăng ngay tại sự kiện. Tuy nhiên, thay vì một màn hòa giải nhẹ nhàng như nhiều người hình dung, cuộc trò chuyện giữa ba người lại gây chú ý bởi những phản ứng khá gượng gạo.

Quỳnh Anh và Mỹ Anh trực tiếp xin lỗi Á hậu Hồng Đăng. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Quỳnh Anh đã chủ động tiến đến nắm tay Hồng Đăng để bày tỏ mong muốn xóa bỏ những khúc mắc vừa qua. Nàng hậu chia sẻ: "Em muốn gửi lời xin lỗi đến chị Hồng Đăng vì thời gian qua đã có những lời lẽ không chính xác và gây tổn thương đến chị. Em xin phép ôm chị một cái. Vì em biết thời gian qua 2 chị em mình đều có những mất mát. Em là về phía gia đình, chị là ở phía bạn bè và những lời nói của em đã làm tổn thương chị. Mặc dù trước đây chị em mình không có hiềm khích gì cả, nhưng khi mình vào chung một cuộc thi, tính cạnh tranh nổi lên và bọn em đã có những động thái, lời nói chưa tốt. Nên em muốn gửi cái ôm đến chị như một lời đồng cảm".

Ngay sau đó, Á hậu Trịnh Mỹ Anh cũng đã lên tiếng xin lỗi Hồng Đăng. Cô giải thích rằng mình lựa chọn nói chuyện trực tiếp thay vì nhắn tin vì muốn lời nói được truyền tải rõ ràng hơn. Đồng thời, Mỹ Anh thừa nhận bản thân không kỳ vọng đối phương sẽ tha thứ ngay lập tức, khẳng định sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh sự thay đổi trong thời gian tới.

Đứng trước những lời chia sẻ này, Hồng Đăng nhận định mạng xã hội là nơi để những người liên quan lên tiếng xin lỗi và chứng tỏ sự chuyển biến tích cực. Mặc dù vậy, nét mặt cùng biểu cảm có gượng gạo của cô suốt cuộc đối thoại mới là yếu tố thu hút dư luận. Khi Quỳnh Anh bày tỏ lời cảm ơn vì Hồng Đăng đã có mặt, Á hậu đã thẳng thắn đáp lại: "Cảm ơn chị vì cái gì chị chưa hiểu lắm. Hôm nay là Media Tour nên chị phải ngồi đây với em.”

Khi những video và hình ảnh trên được đăng tải, màn chạm mặt giữa Quỳnh Anh, Mỹ Anh và Hồng Đăng đã lập tức bùng nổ tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào thái độ có phần lạnh lùng cùng nụ cười gượng của Hồng Đăng, trong khi một số ý kiến cho rằng việc hàn gắn và lấy lại niềm tin sau sự cố cần nhiều thời gian hơn là một lời xin lỗi đơn thuần.

Thái độ gượng gạo, không thoải mái của Hồng Đăng khiến cư dân mạng bàn tán.

Dù vậy, phản ứng của mỗi người trong một cuộc trò chuyện không thể phản ánh toàn bộ suy nghĩ hay cảm xúc bên trong. Sau sự việc, điều công chúng chờ đợi có lẽ không chỉ là những lời nói trực tiếp trước truyền thông, mà còn là cách các người đẹp ứng xử và chứng minh sự thay đổi trong thời gian tới.

Lùm xùm của dàn mỹ nhân Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 xuất phát từ việc lộ các đoạn tin nhắn được cho là từ một nhóm chat riêng, với những đoạn hội thoại bàn luận về nhiều cá nhân trong cuộc thi. Trong đó, Quỳnh Anh và Mỹ Anh được cho là nằm trong nhóm này, còn Kỳ Duyên, Trịnh Hồng Đăng cùng giám khảo Lâm Ngân là những nhân vật bị nhắc tới bằng thái độ thiếu tích cực.

Top 5 Miss Universe Vietnam.

Đối diện với làn sóng tranh cãi từ công chúng, Mỹ Anh đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận việc phát ngôn thiếu cẩn trọng có thể làm tổn thương người khác. Về phần mình, Hoa hậu Quỳnh Anh cũng chính thức đăng tải tâm thư xin lỗi sau khoảng hai ngày giữ im lặng. Nàng hậu nhận thức bản thân cần chín chắn và cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả cùng những cá nhân bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Quỳnh Anh vướng nhiều ồn ào sau khi đăng quang, có thể ảnh hưởng đến hành trình thi Miss Universe sắp tới.