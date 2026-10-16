Xe cộ

Top 5 mẫu xe VinFast bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 3 tiếp tục lập đỉnh

Bảng xếp hạng top 5 mẫu xe VinFast bán chạy nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu với doanh số vượt trội 6.474 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Limo Green.

Báo Thế Giới & Việt Nam
858 liên quanGốc
Top 5 mẫu xe VinFast bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 3 tiếp tục lập đỉnh.

Top 5 mẫu xe VinFast bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 3 tiếp tục lập đỉnh.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe VinFast bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:

1. VinFast VF 3: 6.474 xe

2. VinFast Limo Green: 5.027 xe

3. VinFast VF 6: 3.083 xe

4. VinFast VF 5: 2.472 xe

5. VinFast VF 2: 2.433 xe

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-vinfast-ban-chay-nhat-thang-9-2026-vinfast-vf-3-tiep-tuc-lap-dinh-456649.html