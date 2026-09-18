Top 5 mẫu xe VinFast bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast VF 3 tiếp tục lập đỉnh.

Tập lái xe ô tô chạy ngoài đường thực tế đòi hỏi người mới học phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi cầm vô lăng. Vì vậy, trước buổi học lái xe ngoài đường được an toàn thì người mới học cần chuẩn bị các bước như sau.