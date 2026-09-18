Top 5 mẫu xe VinFast bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast VF 3 tiếp tục lập đỉnh
Bảng xếp hạng top 5 mẫu xe VinFast bán chạy nhất tháng 8/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu với doanh số vượt trội 6.453 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là VF 5.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe VinFast bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:
1. VinFast VF 3: 6.453 xe
2. VinFast VF 5: 4.265 xe
3. VinFast Limo Green: 4.203 xe
4. VinFast VF 6: 1.256 xe
5. VinFast VF 8: 834 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-vinfast-ban-chay-nhat-thang-8-2026-vinfast-vf-3-tiep-tuc-lap-dinh-445097.html