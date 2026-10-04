Top 5 mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng 9/2026: Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu với doanh số vượt trội 1.799 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Innova Cross.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. Toyota Yaris Cross: 1.799 chiếc
2. Toyota Innova Cross: 1.461 chiếc
3. Toyota Corolla Cross: 866 chiếc
4. Toyota Vios: 758 chiếc
5. Toyota Veloz Cross: 602 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-toyota-ban-chay-nhat-thang-9-2026-yaris-cross-tiep-tuc-dan-dau-451501.html