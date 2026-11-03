Top 5 mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng 10/2026: Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu.

Một chiếc Mercedes-Benz 190SL mui trần sản xuất từ thập niên 1950-1960 đang được một showroom xe sang tại TP.HCM chào bán với giá 13 tỷ đồng. Theo đơn vị này, tại Việt Nam hiện chỉ có khoảng 3 chiếc, trong đó 2 xe đã có chủ.