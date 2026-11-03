Top 5 mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng 10/2026: Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam, Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu với doanh số vượt trội 1.327 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Innova Cross.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. Toyota Yaris Cross: 1.327 chiếc
2. Toyota Innova Cross: 1.078 chiếc
3. Toyota Hilux: 941 chiếc
4. Toyota Corolla Cross: 757 chiếc
5. Toyota Vios: 659 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-toyota-ban-chay-nhat-thang-10-2026-yaris-cross-tiep-tuc-dan-dau-463701.html