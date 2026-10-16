Top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất tháng 9/2026: Mitsubishi Xforce bức tốc mạnh mẽ
Bảng xếp hạng top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, Xforce vươn lên dẫn đầu với doanh số vượt trội 1.323 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Xpander.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. Mitsubishi Xforce: 1.323 xe
2. Mitsubishi Xpander: 954 xe
3. Mitsubishi Destinator: 861 xe
4. Mitsubishi Triton: 698 xe
5. Mitsubishi Attrage: 54 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-mitsubishi-ban-chay-nhat-thang-9-2026-mitsubishi-xforce-buc-toc-manh-me-456653.html