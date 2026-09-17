Top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bức tốc mạnh mẽ.

Có những mẫu xe máy Yamaha đã ngừng sản xuất nhiều năm nhưng vẫn được người dùng tìm mua nhờ động cơ bền bỉ, kết cấu đơn giản và khả năng vận hành hàng chục nghìn km. Một số cái tên thậm chí từng chinh phục những cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới.