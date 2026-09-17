Top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bức tốc mạnh mẽ
Bảng xếp hạng top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất tháng 8/2026 tại thị trường Việt Nam, Triton vươn lên dẫn đầu với doanh số vượt trội 1.145 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Destinator.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:
1. Mitsubishi Triton: 1.145 xe
2. Mitsubishi Destinator: 674 xe
3. Mitsubishi Xpander: 668 xe
4. Mitsubishi Xforce: 664 xe
5. Mitsubishi Attrage: 58 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-mitsubishi-ban-chay-nhat-thang-8-2026-triton-buc-toc-manh-me-444681.html