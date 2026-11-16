Top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất tháng 10/2026: Mitsubishi Xforce tiếp tục dẫn đầu.

Honda vừa bổ sung hai phiên bản mới cho dòng SUV Vezel 2027 tại thị trường Nhật Bản gồm e TrailSport hoàn toàn mới và e RS nâng cấp. Cả hai đều sử dụng hệ truyền động hybrid e 1.5L, đồng thời được trang bị công nghệ S+ Shift mô phỏng cảm giác chuyển số tuần tự dù không sử dụng hộp số truyền thống.