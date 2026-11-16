Top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất tháng 10/2026: Mitsubishi Xforce tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam, Xforce tiếp tục dẫn đầu với doanh số vượt trội 774 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Xpander.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. Mitsubishi Xforce: 774 xe
2. Mitsubishi Xpander: 606 xe
3. Mitsubishi Destinator: 530 xe
4. Mitsubishi Triton: 176 xe
5. Mitsubishi Pajero Sport: 58 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-mitsubishi-ban-chay-nhat-thang-10-2026-mitsubishi-xforce-tiep-tuc-dan-dau-469269.html