Top 5 mẫu xe hybrid được ưa chuộng nhất tại Việt Nam trong tháng 10/2026

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10/2026, nhóm xe hybrid đạt tổng doanh số 1.891 chiếc, giảm 13% so với tháng 9 nhưng vẫn tăng 35% so với cùng kỳ tháng 10/2025. Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường đã tiêu thụ 17.948 xe hybrid, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả 5 vị trí dẫn đầu trong tháng 10/2026 đều thuộc về hai thương hiệu Nhật Bản là Toyota và Honda.

1. Toyota Corolla Cross HEV (587 xe)

Toyota Corolla Cross hybrid vươn lên dẫn đầu phân khúc xe lai xăng - điện trong tháng 10 với 587 xe bàn giao tới khách hàng (miền Bắc tiêu thụ 300 xe, miền Trung 140 xe và miền Nam 147 xe). Đáng chú ý, lượng tiêu thụ của bản hybrid cao gấp 3 lần so với bản máy xăng tiêu chuẩn (170 xe), qua đó nâng tổng doanh số lũy kế 10 tháng của riêng bản Corolla Cross HEV lên 4.762 chiếc.

Mẫu gầm cao 5 chỗ sử dụng động cơ xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện, đi kèm gói an toàn Toyota Safety Sense và mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 3,67 lít/100 km.

2. Toyota Innova Cross HEV (467 xe)

Xếp ở vị trí thứ hai là mẫu MPV cỡ trung Toyota Innova Cross bản hybrid với 467 xe bán ra trong tháng 10, riêng thị trường miền Nam chiếm 281 xe, vượt qua doanh số 347 xe của phiên bản máy xăng tiêu chuẩn. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Innova Cross HEV đạt tổng cộng 4.344 xe.

Xe trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 186 mã lực, thu hút nhóm khách hàng gia đình nhờ không gian 7 chỗ rộng rãi và hàng ghế thứ hai kiểu thương gia.

3. Honda CR-V e:HEV RS (277 xe)

Đại diện duy nhất không thuộc thương hiệu Toyota góp mặt trong Top 5 là mẫu C-SUV Honda CR-V e:HEV RS với 277 xe tiêu thụ trong tháng 10, chiếm phần lớn trong tổng doanh số 416 xe của toàn dòng CR-V. Cộng dồn 10 tháng từ đầu năm 2026, mẫu xe này đạt lũy kế 2.694 xe. Xe sử dụng hệ truyền động e:HEV kết hợp máy xăng 2.0L và hai mô-tơ điện sản sinh công suất tối đa 204 mã lực.

4. Toyota Yaris Cross HEV (274 xe)

Toyota Yaris Cross HEV đứng thứ 4 với 274 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng doanh số lũy kế 10 tháng đầu năm lên 2.251 xe. Phiên bản này dùng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, được người dùng đô thị lựa chọn nhờ kích thước gọn gàng, giá bán dễ tiếp cận và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,8 lít/100 km. Toyota cũng vừa giới thiệu bản nâng cấp nhẹ về ngoại hình của mẫu xe này tại Việt Nam vào ngày 2/11 vừa qua.

5. Toyota Camry HEV (126 xe)

Mẫu sedan hạng D Toyota Camry HEV góp mặt với 126 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 10.

Kể từ khi bước sang thế hệ mới, các phiên bản Camry Hybrid hoàn toàn áp đảo bản máy xăng thuần túy với doanh số lũy kế 10 tháng đạt 1.024 xe, trong khi bản xăng chỉ bán được 76 xe từ đầu năm và không phát sinh doanh số trong tháng 10.

Ngoài 5 mẫu xe dẫn đầu kể trên, doanh số nhóm xe hybrid thuộc VAMA trong tháng 10 còn bao gồm Honda HR-V e:HEV RS với 71 xe, Honda Civic e:HEV RS với 32 xe, Toyota Land Cruiser HEV với 29 xe và Toyota Alphard HEV với 24 xe.

Trong giai đoạn cuối năm 2026, cuộc đua ở phân khúc xe hybrid tại Việt Nam dự báo thêm phần sôi động khi hàng loạt mẫu xe mới gia nhập thị trường. Cụ thể, Hyundai Thành Công đã bắt đầu bàn giao mẫu SUV đầu bảng Palisade Hybrid cùng phiên bản Tucson Hybrid. Ở nhóm SUV cỡ C nhập khẩu, Subaru Việt Nam cũng vừa giới thiệu phiên bản Forester 2.5 e-Boxer Hybrid thế hệ mới với mức giá 1,599 tỷ đồng, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong nước.