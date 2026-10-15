Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 9/2026: Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu
Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam, Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu bảng với doanh số 630 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Corolla Cross HEV.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. Toyota Innova Cross HEV: 630 chiếc
2. Toyota Corolla Cross HEV: 616 chiếc
3. Toyota Yaris Cross HEV: 413 chiếc
4. Honda CR-V e:HEV RS: 189 chiếc
5. Toyota Camry HEV: 131 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-hybrid-ban-chay-nhat-thang-9-2026-toyota-innova-cross-hev-tiep-tuc-dan-dau-456325.html