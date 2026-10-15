Xe cộ

Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 9/2026: Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu

Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam, Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu bảng với doanh số 630 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Corolla Cross HEV.

Báo Thế Giới & Việt Nam
360 liên quanGốc
Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 9/2026: Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu.

Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 9/2026: Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:

1. Toyota Innova Cross HEV: 630 chiếc

2. Toyota Corolla Cross HEV: 616 chiếc

3. Toyota Yaris Cross HEV: 413 chiếc

4. Honda CR-V e:HEV RS: 189 chiếc

5. Toyota Camry HEV: 131 chiếc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-hybrid-ban-chay-nhat-thang-9-2026-toyota-innova-cross-hev-tiep-tuc-dan-dau-456325.html