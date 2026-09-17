Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 8/2026: Toyota Innova Cross HEV vươn lên dẫn đầu
Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam, Toyota Innova Cross HEV vươn lên vị trí đầu bảng với doanh số 371 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Corolla Cross HEV.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:
1. Toyota Innova Cross HEV: 371 chiếc
2. Toyota Corolla Cross HEV: 287 chiếc
3. Honda CR-V e:HEV RS: 195 chiếc
4. Toyota Camry HEV: 192 chiếc
5. Toyota Yaris Cross HEV: 179 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-hybrid-ban-chay-nhat-thang-8-2026-toyota-innova-cross-hev-vuon-len-dan-dau-444685.html