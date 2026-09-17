Xe cộ

Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 8/2026: Toyota Innova Cross HEV vươn lên dẫn đầu

Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam, Toyota Innova Cross HEV vươn lên vị trí đầu bảng với doanh số 371 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Corolla Cross HEV.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 8/2026: Toyota Innova Cross HEV vươn lên dẫn đầu.

Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 8/2026: Toyota Innova Cross HEV vươn lên dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:

1. Toyota Innova Cross HEV: 371 chiếc

2. Toyota Corolla Cross HEV: 287 chiếc

3. Honda CR-V e:HEV RS: 195 chiếc

4. Toyota Camry HEV: 192 chiếc

5. Toyota Yaris Cross HEV: 179 chiếc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-hybrid-ban-chay-nhat-thang-8-2026-toyota-innova-cross-hev-vuon-len-dan-dau-444685.html