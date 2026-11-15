Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 10/2026: Toyota Corolla Cross HEV vươn lên dẫn đầu
Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross HEV vươn lên dẫn đầu bảng với doanh số 587 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Innova Cross HEV.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. Toyota Corolla Cross HEV: 587 chiếc
2. Toyota Innova Cross HEV: 467 chiếc
3. Honda CR-V e:HEV RS: 277 chiếc
4. Toyota Yaris Cross HEV: 274 chiếc
5. Toyota Camry HEV: 126 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-mau-xe-hybrid-ban-chay-nhat-thang-10-2026-toyota-corolla-cross-hev-vuon-len-dan-dau-469001.html