Top 5 mẫu xe 'gánh' doanh số cho các thương hiệu ô tô tại Việt Nam

Mazda CX-5

Điển hình nhất trong nhóm này vẫn là Mazda CX-5. Số liệu của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, luỹ kế 9 tháng năm 2026 đã có 11.893 chiếc Mazda CX-5 được bán ra thị trường, chiếm đến 53% tổng sản lượng bán hàng 22.460 chiếc của thương hiệu ô tô Nhật Bản.

Đây là tỷ lệ đóng góp doanh số lớn nhất của một mẫu xe cho thương hiệu ở thời điểm hiện tại, cho thấy sự lệch vai rất rõ nét về sản phẩm. Lưu ý là Mazda hiện đang sở hữu danh mục đến 9 mẫu xe tại thị trường Việt Nam nhưng chỉ riêng CX-5 đã đem về quá nửa doanh số.

Dù đã ở cuối vòng đời song Mazda CX-5 vẫn đang phải gánh quá nửa doanh số cho thương hiệu ô tô Nhật Bản tại thị trường Việt Nam - Ảnh: Thaco Auto

Một điểm đáng chú ý là Mazda CX-5 hiện cũng đã ở cuối vòng đời sản phẩm và chuẩn bị ra mắt thế hệ hoàn toàn mới. Điều này cho thấy dù đã khá cũ kỹ song CX-5 vẫn duy trì được sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng nhờ thiết kế trẻ trung và đặc biệt là mức giá bán thuộc diện thấp nhất phân khúc ô tô gầm cao cỡ C.

Tuy nhiên, do vai trò "gồng gánh" của CX-5 quá lớn, rủi ro có thể xảy đến là nếu mẫu C-SUV này gặp khó, doanh số của các thương hiệu Mazda sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, một số mẫu xe mới của hãng như CX-60 hay CX-90 hoàn toàn chưa để lại được dấu ấn nào trên thị trường.

Honda City

Liên doanh Nhật Bản ghi nhận tổng sản lượng bán hàng 15.937 chiếc luỹ kế 9 tháng năm 2026 ở mảng kinh doanh ô tô. Trong đó, riêng mẫu xe Honda City chiếm đến 34% doanh số, đạt tổng cộng 5.452 chiếc.

Dù loại hình xe sedan đang gặp nhiều khó khăn song Honda City vẫn đang phải "gánh team" cho liên doanh Nhật Bản - Ảnh: HVN

Honda Việt Nam hiện đang phân phối 5 mẫu xe trên thị trường. Dù City đang gánh nhiệm vụ doanh số cao nhất song cũng ít nhiều được chia sẻ bởi các mẫu xe khác.

Cụ thể, mẫu xe Honda CR-V đạt 4.511 chiếc sau 9 tháng, chiếm 28,3% doanh số của thương hiệu. Honda HR-V cũng đạt 3.547 chiếc, đóng góp 22,3%. Mẫu xe Honda BR-V cũng ghi nhận kết quả bán hàng 1.888 chiếc, đóng góp 11,8%. Chỉ có duy nhất mẫu xe Honda Civic là có mức doanh số rất thấp 538 chiếc, đóng góp không đáng kể vào kết quả kinh doanh của hãng.

Mitsubishi Xpander

Trên thực tế, gánh nặng doanh số trên vai Mitsubishi Xpander cũng đã giảm xuống đáng kể trong khoảng 2 năm trở lại đây, khi thương hiệu Nhật Bản có thêm mẫu xe Xforce và Destinator ghé vai đảm nhận thêm đáng kể.

Sức hấp dẫn của Mitsubishi Xpander tại thị trường ô tô Việt Nam đang suy yếu rất nhanh - Ảnh: MMV

Đã từng có giai đoạn Xpander đóng góp đến một nửa sản lượng bán hàng hàng năm của Mitsubishi Việt Nam. Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ đóng góp của Xpander vào doanh số chung của hãng đã giảm xuống còn 33%, đạt tổng cộng 10.496 chiếc. Cùng giai đoạn này, tổng lượng ô tô mang thương hiệu Mitsubishi tiêu thụ tại Việt Nam đạt 31.932 chiếc, theo thống kê của VAMA.

Bên cạnh việc được chia sẻ bớt gánh nặng bởi Xforce và Destinator, đóng góp của Xpander cũng dần ít hơn do phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cùng phân khúc MPV cỡ nhỏ, đặc biệt là Toyota Veloz Cross. Trong khi doanh số Xpander trong 9 tháng năm 2026 sụt giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái thì đối thủ Veloz Cross lại đạt tỷ lệ tăng trưởng đến 41,7%.

Mặc dù sức cạnh tranh ngày càng suy yếu song đóng góp của Xpander vào doanh số chung của Mitsubishi Việt Nam vẫn là rất lớn. Hiện tại, Mitsubishi đang phân phối 7 mẫu xe tại thị trường ô tô Việt Nam và toàn bộ đều là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Duy nhất chỉ có một phiên bản Xpander Cross được lắp ráp trong nước song doanh số rất nhỏ, chỉ đạt 1.951 chiếc, đóng góp 6,1% doanh số toàn thương hiệu.

Ford Ranger

So với các mẫu xe trong danh sách thì nhiệm vụ “gánh” doanh số của Ford Ranger có lẽ là nhẹ nhàng nhất. Kết thúc 9 tháng năm 2026, Ford Ranger đạt tổng sản lượng bán hàng 9.835 chiếc, đóng góp 32% doanh số cho thương hiệu.

Phiên bản Ford Ranger Wildtrak 2026 - Ảnh: FVL

Tỷ lệ đóng góp của Ranger vào thành công chung của Ford Việt Nam là khá lớn. Mặc dù vậy, danh mục sản phẩm của hãng xe Mỹ tại Việt Nam khá gọn gàng với chỉ 5 mẫu xe, bao gồm cả mẫu thương mại hạng nhẹ Transit và mẫu thuần điện hiệu năng cao Mustang Mach-E. Do đó, trên thực tế Ranger đang được “chia lửa” rất tốt bởi cặp SUV Territory và Everest.

Báo cáo của VAMA cho biết, tổng sản lượng bán hàng lũy kế 9 tháng của Ford Việt Nam đạt 30.353 chiếc, Trong đó, Ford Territory cũng ghi nhận lượng xe bán ra thị trường đạt 9.019 chiếc, đóng góp 29,7% doanh số toàn thương hiệu. Mẫu xe Ford Everest cũng thu về kết quả bán hàng 8.716 chiếc, đóng góp 28,7%.

Như vậy, sức đóng góp của Everest và Territory thấp hơn không đáng kể so với Ranger. Điều này cho thấy thương hiệu ô tô Mỹ đang sở hữu dải sản phẩm có sức cạnh tranh rất đồng đều và mạnh mẽ khi xét trong từng phân khúc sản phẩm.

Kia Seltos

Cái tên đáng chú ý cuối cùng là Kia Seltos. Mẫu xe gầm cao cỡ B đến từ Hàn Quốc đang trở thành một hiện tượng khi bất ngờ tăng trưởng doanh số mạnh mẽ sau quãng thời gian khá dài tụt lại phía sau so với đa số đối thủ.

Kia Seltos có cú tăng tốc doanh số bất ngờ sau 9 tháng năm 2026 - Ảnh: Thaco Auto

Lũy kế 9 tháng 2026, Thaco Auto bán được tổng cộng 7.109 chiếc Kia Seltos ra thị trường, tăng đến 80,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời đóng góp 30% doanh số cho thương hiệu.

Ở phân khúc gầm cao cỡ B vốn rất chật chội hiện nay, Kia Seltos chính là mẫu xe sở hữu tốc độ tăng trưởng doanh số cao thứ hai, chỉ sau mẫu xe thuần điện VinFast VF 6 (tăng 110,9% và đạt 30.420 chiếc).

Dù tỷ lệ đóng góp của Kia Seltos thấp nhất trong 5 mẫu xe đề cập trong bài viết nhưng vai trò lại không hề nhỏ. Bởi lẽ, thương hiệu Kia đang có đến 10 mẫu xe được lắp ráp trong nước và phân phối tại Việt Nam và Seltos là mẫu xe sở hữu doanh số vượt trội hơn cả. Các mẫu xe khác có kết quả bán hàng đáng khích lệ là Carnival đạt 3.289 chiếc, Carens đạt 3.536 chiếc, Sonet đạt 5.792 chiếc và Sportage đạt 1.898 chiếc.