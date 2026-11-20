Top 5 mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất Việt Nam tháng 10/2026.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa hai nhóm ô tô nhập khẩu và ô tô sản xuất trong nước. Mặc dù tổng lượng xe tiêu thụ giảm đáng kể, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn giữ vị trí dẫn đầu về doanh số. Đáng chú ý, những cái tên góp mặt trong nhóm xe nhập khẩu được ưa chuộng chủ yếu là SUV, crossover và các dòng xe đa dụng có nguồn gốc từ Indonesia, Thái Lan.

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tổng doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 10 đạt 28.957 xe. So với mức tiêu thụ của tháng 9/2026, con số này thấp hơn 6.137 xe, tương ứng mức sụt giảm khoảng 17%. Diễn biến trên phản ánh sức mua ô tô đang chậm lại, khiến cả doanh nghiệp sản xuất trong nước và các đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu đều chịu ảnh hưởng.

Tuy nhiên, xét về cơ cấu tiêu thụ, ô tô nhập khẩu vẫn là lựa chọn được nhiều khách hàng ưu tiên. Cụ thể, có 16.204 xe nhập khẩu nguyên chiếc được bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 10, trong khi lượng xe lắp ráp nội địa đạt 12.753 chiếc. Như vậy, ô tô nhập khẩu đang tạo khoảng cách 3.451 xe so với nhóm xe sản xuất trong nước.

Một điểm đáng chú ý là mức giảm doanh số giữa hai nhóm có sự chênh lệch khá lớn. Ô tô nhập khẩu giảm 24% so với tháng liền trước, cao hơn đáng kể so với mức giảm 7% của ô tô lắp ráp trong nước. Dù vậy, xét về số lượng xe bán ra, nhóm xe nhập khẩu vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Đặc biệt, các dòng xe gầm cao đang đóng vai trò quan trọng trong danh sách những mẫu ô tô nhập khẩu hút khách tại Việt Nam. Nhờ kiểu dáng đa dụng, không gian sử dụng linh hoạt cùng danh mục sản phẩm phong phú, các mẫu xe đến từ Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan tiếp tục tạo được sức hút đối với người tiêu dùng.

Dưới đây là 5 mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất tại Việt Nam tháng 10/2026:

1. Toyota Yaris Cross: 1.327 xe

2. Toyota Innova Cross: 1.078 xe

3. Toyota Hilux: 941 xe

4. Ford Everest: 836 xe

5. Mitsubishi Xforce: 774 xe