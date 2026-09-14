Top 5 idol nữ lấn sân diễn xuất thành công: Ngu Thư Hân dẫn đầu

Trong làng giải trí hiện nay, việc các nghệ sĩ xuất thân từ những nhóm nhạc thần tượng chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh đã trở thành điều không còn xa lạ. Không ít nữ idol từng gây chú ý trên sân khấu với khả năng ca hát, vũ đạo và ngoại hình nổi bật, sau đó dần rũ bỏ hình ảnh thần tượng để tập trung phát triển diễn xuất.

Từ những vai phụ đầu tiên cho đến khi có cơ hội đảm nhận vai nữ chính, nhiều người trong số họ đã từng bước chứng minh khả năng và tạo được vị trí riêng trên màn ảnh. Dưới đây là 5 nữ diễn viên xuất thân từ các nhóm nhạc nữ nổi tiếng, từng bước hoàn thành hành trình chuyển mình từ idol sang diễn viên.

1. Ngu Thư Hân - THE9

Ngu Thư Hân là thành viên của THE9 và thực tế đã có kinh nghiệm diễn xuất trước khi tham gia chương trình tuyển chọn. Sau khi nổi tiếng nhờ cuộc thi, cô tiếp tục trở lại với lĩnh vực phim ảnh và nhanh chóng tạo được dấu ấn. Ảnh: Sohu

Vai Thái Mẫn Mẫn trong Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc giúp Ngu Thư Hân nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Tuy nhiên, phải đến Thương Lan Quyết, nữ diễn viên mới thực sự bùng nổ với vai Tiểu Lan Hoa. Hình tượng đáng yêu cùng lối diễn xuất giàu năng lượng giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ tiểu hoa 95.

Ngu Thư Hân có khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, từ phim tình cảm ngọt ngào đến cổ trang, tiên hiệp. Việc vừa duy trì được độ nổi tiếng vừa từng bước cải thiện diễn xuất giúp cô trở thành một trong những trường hợp chuyển hướng từ idol sang diễn viên đáng chú ý.

2. Cúc Tịnh Y - SNH48

Cúc Tịnh Y trưởng thành từ nhóm nhạc SNH48 và sau đó chính thức tập trung vào lĩnh vực phim ảnh. Nữ diễn viên đặc biệt gắn bó với dòng phim cổ trang và từng bước xây dựng hình ảnh riêng trên màn ảnh. Ảnh: Weibo

Vai Tuyết Phi Sương trong Cửu Châu Thiên Không Thành từng giúp Cúc Tịnh Y gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Sau đó, cô tiếp tục được biết đến qua Vân Tịch Truyện, nơi nữ diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách thể hiện nhân vật.

Những năm gần đây, Cúc Tịnh Y liên tục xuất hiện trong các dự án cổ trang như Hoa Gian Lệnh hay Tiên Kiếm 4. Dù phong cách diễn xuất vẫn thường gây ra những ý kiến trái chiều, việc duy trì tần suất đóng phim ổn định giúp cô giữ được vị trí đáng chú ý trong nhóm nữ diễn viên trẻ chuyên trị cổ trang.

3. Tống Thiến - f(x)

Tống Thiến là trưởng nhóm f(x) và cũng là một trong những nữ idol Hàn Quốc sớm trở về Trung Quốc để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Weibo

Thời gian đầu, khả năng diễn xuất của Tống Thiến từng vấp phải không ít nghi ngờ. Tuy nhiên, nữ diễn viên kiên trì tham gia nhiều dự án để tích lũy kinh nghiệm và dần tạo ra bước tiến rõ rệt.

Ái Kết: Mối Tình Đầu Của Ngàn Năm giúp Tống Thiến cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất, trong khi Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc tiếp tục đưa tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả. Vai diễn một người phụ nữ trưởng thành bước vào mối tình với người đàn ông trẻ tuổi cũng trở thành một trong những hình tượng được nhớ đến nhiều nhất của nữ diễn viên.

Hiện tại, Tống Thiến đã mở rộng phạm vi diễn xuất sang nhiều dòng phim hiện đại và đề tài hiện thực, từng bước thoát khỏi cái bóng của một thần tượng để được nhìn nhận nhiều hơn với tư cách diễn viên.

4. Khổng Tuyết Nhi - THE9

Khổng Tuyết Nhi là thành viên của THE9, sở hữu nền tảng ca hát và vũ đạo khá vững. Sau khi chuyển hướng sang phim ảnh, cô không vội chạy theo những vai nữ chính mà lựa chọn bắt đầu từ các nhân vật phụ để tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: NSX

Trong Cửu Trùng Tử và Chiết Yêu, Khổng Tuyết Nhi gây chú ý với những nhân vật có màu sắc tương đối khác biệt. Sau đó, cô có cơ hội đảm nhận vai nữ chính trong Trục Ngọc, qua đó thể hiện được nhiều tầng cảm xúc của một nhân vật nữ kiên cường nhưng phải che giấu sự tổn thương.

Việc từng bước đi lên từ vai phụ giúp Khổng Tuyết Nhi có thêm thời gian rèn luyện diễn xuất và xây dựng thiện cảm với khán giả. Những vai diễn cổ trang cũng đang trở thành hướng đi giúp cô dần phá bỏ định kiến về việc idol đóng phim.

5. Dương Siêu Việt - Rocket Girls 101

Dương Siêu Việt nổi tiếng từ chương trình tuyển chọn và sau đó trở thành thành viên của Rocket Girls 101. Nhờ lượng người hâm mộ lớn, cô nhanh chóng chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh sau khi nhóm thành lập. Ảnh: Weibo

Nữ diễn viên từng đảm nhận vai chính trong Thả Thính Phượng Minh và Thất Thời Cát Tường, đồng thời tham gia các tác phẩm như Thành Phố Lý Tưởng hay Mặc Vũ Vân Gian. Cô không giới hạn bản thân ở một thể loại mà thử sức với cả cổ trang lẫn hiện đại.

Không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp, Dương Siêu Việt vẫn liên tục tìm cách cải thiện khả năng thể hiện nhân vật. Bên cạnh các vai nữ chính trong những dự án có IP lớn, cô cũng sẵn sàng nhận vai phụ trong những tác phẩm quy mô lớn để tích lũy kinh nghiệm.

Nhìn lại hành trình của 5 nữ diễn viên trên, có thể thấy con đường từ idol sang diễn viên không phải lúc nào cũng diễn ra trong một sớm một chiều. Một số người nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ những vai diễn nổi bật, trong khi những trường hợp khác lựa chọn bắt đầu từ vai phụ và kiên trì tích lũy kinh nghiệm.

Dù xuất phát điểm và hướng đi khác nhau, điểm chung của họ là đều phải đối mặt với định kiến về việc “idol đóng phim”. Việc có thể đứng vững trên màn ảnh sau khi ánh hào quang sân khấu dần lùi lại phía sau vì thế cũng trở thành một hành trình đáng chú ý của nhiều nữ nghệ sĩ thế hệ mới.