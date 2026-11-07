Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào vòng thi ứng xử

Trong phần thi ứng xử, top 5 bốc thăm, chuyển phiếu câu hỏi đến MC và có 2 phút trình bày câu trả lời.

Các thi sinh trình diễn phần thi áo dài trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, 25 thí sinh tỏa sáng trong phần thi áo dài qua bộ sưu tập mang tên “Mạch liên hoa” – sự kết hợp sáng tạo của hai người con tài hoa đất Hải Phòng: Nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và nhà thiết kế, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân.

Các thí sinh trong trang phục áo tắm.

Tiếp đó, những tràng pháo tay vang dội khi các cô gái tự tin khoe hình thể săn chắc, nóng bỏng và kỹ năng trình diễn ấn tượng trong phần thi áo tắm. Trên nền nhạc sôi động, 25 thí sinh thực hiện các động tác vũ đạo uyển chuyển và đầy năng lượng.

Ban tổ chức công bố top 15 với thí sinh đầu tiên là người đẹp được bình chọn nhiều nhất: Vũ Hồng Hạnh – SBD 378.

Các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội.

15 cô gái giành quyền bước tiếp và chinh phục sân khấu dạ hội. Những bước chân uyển chuyển không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn khẳng định thần thái, bản lĩnh và dấu ấn riêng của các cô gái.

Thí sinh đầu tiên bước vào top 10 cũng là chủ nhân danh hiệu Đại sứ nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh – SBD 818.

Ít phút nữa, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, cùng các giải phụ của cuộc thi sẽ lần lượt được hé lộ.