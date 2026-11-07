Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào vòng thi ứng xử
Sau các phần thi, 5 thí sinh được gọi tên vào vòng thi ứng xử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần lượt là: Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116), Nguyễn Yến Trang (SBD 362), Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308), Lê Phương Nghi (SBD 031), Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818).
Trong phần thi ứng xử, top 5 bốc thăm, chuyển phiếu câu hỏi đến MC và có 2 phút trình bày câu trả lời.
Tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, 25 thí sinh tỏa sáng trong phần thi áo dài qua bộ sưu tập mang tên “Mạch liên hoa” – sự kết hợp sáng tạo của hai người con tài hoa đất Hải Phòng: Nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và nhà thiết kế, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân.
Tiếp đó, những tràng pháo tay vang dội khi các cô gái tự tin khoe hình thể săn chắc, nóng bỏng và kỹ năng trình diễn ấn tượng trong phần thi áo tắm. Trên nền nhạc sôi động, 25 thí sinh thực hiện các động tác vũ đạo uyển chuyển và đầy năng lượng.
Ban tổ chức công bố top 15 với thí sinh đầu tiên là người đẹp được bình chọn nhiều nhất: Vũ Hồng Hạnh – SBD 378.
15 cô gái giành quyền bước tiếp và chinh phục sân khấu dạ hội. Những bước chân uyển chuyển không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn khẳng định thần thái, bản lĩnh và dấu ấn riêng của các cô gái.
Thí sinh đầu tiên bước vào top 10 cũng là chủ nhân danh hiệu Đại sứ nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh – SBD 818.
Ít phút nữa, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, cùng các giải phụ của cuộc thi sẽ lần lượt được hé lộ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/giai-tri/top-5-hoa-hau-viet-nam-2026-buoc-vao-vong-thi-ung-xu-1063741