Top 5 câu hỏi gây tranh cãi trong Chung kết Olympia, thay đổi kết quả chung cuộc

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là sân chơi kiến thức dành cho học sinh THPT mà còn thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả xem truyền hình bởi những màn đấu trí căng thẳng. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc đăng quang đáng nhớ, một số trận Chung kết năm từng gây tranh cãi vì đáp án được cho là chưa đủ thuyết phục, hay cách diễn giải câu hỏi hoặc quyết định của ban cố vấn.

Có tình huống khiến thí sinh phản biện ngay trên sóng truyền hình, cũng có trường hợp làm dấy lên tranh luận về tính công bằng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Dù ban tổ chức sau đó đưa ra lời giải thích hoặc quyết định cuối cùng, những câu hỏi này vẫn được nhắc lại như dấu ấn trong lịch sử cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia.

Câu hỏi về thủy tinh lỏng

Trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23, câu hỏi 20 điểm dành cho Nguyễn Trọng Thành, học sinh trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) gây tranh luận khi yêu cầu nêu hai hợp chất tạo nên thủy tinh lỏng, kèm công thức phân tử. Ban đầu, nam sinh trả lời Na2SiO3 và K2SiO3 nhưng sau đó sửa thành tên gọi Natri Silicate và Kali Silicate.

Khi thí sinh Nguyễn Việt Thành (học sinh trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) giành quyền trả lời bằng công thức hóa học, MC Ngọc Huy lưu ý rằng câu trả lời cuối cùng của Trọng Thành chưa đáp ứng yêu cầu đề bài. Tuy nhiên, nam sinh lập luận cụm từ "nêu công thức phân tử" được đặt trong ngoặc nên có thể hiểu là phần chú thích bổ sung.

Sau khi tham khảo ban cố vấn, PGS.TS Trần Trung Ninh xác nhận câu trả lời bằng tên chất vẫn đầy đủ về mặt ý nghĩa. Kết quả cuối cùng, Trọng Thành được cộng điểm.

Câu hỏi về thơ Nguyễn Du

Cũng tại mùa thi Olympia 23, câu hỏi 30 điểm về hai câu thơ được nhà thơ Tố Hữu nhắc đến trong bài Kính gửi cụ Nguyễn Du đã tạo ra cuộc tranh luận đáng chú ý. Khi thí sinh Minh Triết không trả lời được, thí sinh Xuân Mạnh (trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) giành quyền trả lời bằng hai câu thơ trong bản dịch Độc Tiểu Thanh Ký: "Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa / Người đời ai khóc Tố Như chăng?".

Đáp án được chấp nhận, giúp Xuân Mạnh nâng điểm từ 190 lên 220. Tuy nhiên, thí sinh Trọng Thành cho rằng đề bài hỏi câu thơ của Nguyễn Du nên cần đọc nguyên tác chữ Hán, thay vì bản dịch có thể tồn tại nhiều dị bản.

Đại diện ban cố vấn, PGS.TS Hà Văn Minh, giải thích rằng thí sinh được phép đọc nguyên văn bản phiên âm hoặc sử dụng bản dịch thơ, bản dịch nghĩa chuẩn xác đã được duyệt. Xuân Mạnh được giữ 30 điểm và sau đó giành chức vô địch.

Câu hỏi về "ba vương"

Trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22, câu hỏi về cụm từ "ba vương" trong một câu vè dân gian đã gây tranh cãi sau khi chương trình lên sóng. Câu hỏi nằm trong phần thi Về đích của Bùi Anh Đức, yêu cầu xác định ba vị vua được nhắc đến trong câu: "Chu tri rành rành / Cái đanh nổ lửa / Con ngựa đứt cương / Ba vương tập đế…". Đáp án chương trình đưa ra là Hàm Nghi, Kiến Phúc và Hiệp Hòa.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ba vị vua lên ngôi sau khi vua Tự Đức qua đời là Dục Đức, Hiệp Hòa và Kiến Phúc, còn vua Hàm Nghi lên ngôi muộn hơn. Một số nhà nghiên cứu cũng đặt vấn đề về tính chính xác của câu vè do chất liệu dân gian tồn tại nhiều dị bản. Trước phản ứng của dư luận, ban tổ chức khẳng định đáp án đã công bố không sai, đồng thời dẫn ý kiến của nhà sử học Lê Văn Lan và sách Kinh Thi Việt Nam để giải thích về khoảng thời gian phế lập các vua.

Câu hỏi về tác dụng sát trùng của nước muối

Tại trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 14, thí sinh Hoàng Bách rơi vào tình huống gây tiếc nuối khi câu trả lời về tác dụng sát trùng của nước muối không được ban cố vấn chấp nhận. Trước câu hỏi "Vì sao dung dịch muối có tính sát trùng?", nam sinh giải thích rằng nước muối tạo môi trường ưu trương, khiến vi khuẩn mất nước và chết. Sau chương trình, nhiều giáo viên cho rằng lập luận này có cơ sở khoa học, bởi nó vận dụng kiến thức về hiện tượng thẩm thấu trong chương trình Sinh học lớp 10.

Tranh cãi càng dâng cao vì nếu câu trả lời được công nhận, Hoàng Bách có thể san bằng điểm số với Trọng Nhân, người sau đó trở thành Quán quân năm thứ 14. Trước những ý kiến trái chiều, ban tổ chức, ban cố vấn và các thí sinh đã họp để xem xét lại tình huống. Kết quả cuối cùng, ban tổ chức quyết định giữ nguyên đáp án đã công bố và ngôi vô địch của Trọng Nhân vẫn được giữ nguyên.

Phát âm sai từ vựng tiếng Anh

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10 cũng từng gây tranh luận khi Phan Minh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, được công nhận đáp án tiếng Anh dù phát âm và đánh vần từ vựng chưa chính xác.

Trong phần thi Về đích, từ "plumber" được đưa ra với nghĩa "thợ sửa ống nước". Thế nhưng, Minh Đức đã phát âm với âm cuối gần giống "bờ", trong khi cách phát âm chuẩn của chữ "b" trong trường hợp này là âm câm.

Khi MC Tùng Chi yêu cầu đánh vần, nam sinh đọc thành "p-l-u-m-p-e-r". Dù vậy, đáp án vẫn được chấp nhận. Cố vấn tiếng Anh của chương trình giải thích rằng người châu Á thường dễ nhầm lẫn khi phát âm từ này, đồng thời việc đánh vần không nằm trong yêu cầu của câu hỏi. Phan Minh Đức vẫn giành chức vô địch, nhưng quyết định trên khiến một bộ phận khán giả cho rằng Đức Hiếu, đối thủ bám đuổi sát nút, đã chịu thiệt thòi trong cuộc đua điểm số.