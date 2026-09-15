Top 5 bộ phim Hoa ngữ được khán giả xem nhiều gần đây

Nếu đang rơi vào tình trạng không biết xem gì, những bộ phim có kịch bản chắc tay, tiết tấu nhanh và liên tục tạo bất ngờ dưới đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Danh sách gồm các tác phẩm mang màu sắc đa dạng, từ đấu trí cung đình, nữ chính mạnh mẽ đến trinh thám, phiêu lưu và hành trình lập nghiệp. Điểm chung là mỗi bộ phim đều sở hữu câu chuyện đủ hấp dẫn để khán giả khó lòng dừng lại giữa chừng.

TOP 1: Ngự Đình Dao

Thoát khỏi hình tượng nữ chính ngây thơ, Ngự Đình Dao gây ấn tượng với câu chuyện đấu trí giữa hai nhân vật chính cùng nhiều màn xoay chuyển tình thế. Ảnh: Mango TV

Bộ phim có sự tham gia của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Giang Sơn Vi Sính của tác giả Yên Yên.

Phim kể về Mạnh Đình Huy, một cô gái xuất thân dân gian nhưng bằng nỗ lực của bản thân đã trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên đạt Tam nguyên trong lịch sử triều đình. Sau đó, cô cùng vị tân đế trẻ tuổi Anh Quả thành lập Sát Văn Viện, từng bước điều tra những vụ án tham nhũng và âm mưu phục quốc.

Từ những lần thăm dò, nghi kỵ ban đầu, Mạnh Đình Huy và Anh Quả dần hình thành sự tin tưởng lẫn nhau. Những màn đấu trí nơi triều đình đan xen với quá trình phát triển tình cảm khiến bộ phim giữ được nhịp kể liên tục và tạo sức hút qua từng tập.

TOP 2: Bách Hoa Sát

Nếu yêu thích những nữ chính tỉnh táo, quyết đoán và không muốn phụ thuộc vào người khác, Bách Hoa Sát là một lựa chọn đáng chú ý. Ảnh: NSX

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát của Cẩm Hoàng, với sự tham gia của Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ. Nhân vật trung tâm là quận chúa Chiêu Ninh Thẩm Tịch. Không chấp nhận trở thành một đóa hoa bị người khác tùy ý định đoạt, cô quyết tâm trở thành người nắm quyền chủ động trong cuộc chơi quyền lực.

Trong hành trình đó, Thẩm Tịch đối đầu với Tiêu Hoa Ung, vị thái tử có vẻ ngoài khó đoán và sở hữu khả năng tính toán sắc bén. Từ chỗ lợi dụng, đề phòng và đấu trí với nhau, cả hai dần xây dựng niềm tin và trở thành những người có thể trao gửi sinh mệnh cho đối phương.

Nhịp phim nhanh, các nhân vật đều có cách hành xử rõ ràng và những màn đối đầu trong cung đình được triển khai liên tục, tạo cảm giác khá cuốn khi theo dõi.

TOP 3: Hoa Khai Cẩm Tú

Sở hữu mô-típ chạy trốn kết hợp tình cảm phát triển từ một cuộc hôn nhân giả, Hoa Khai Cẩm Tú mang đến hành trình nhiều biến cố của hai nhân vật chính. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chi Chi, với Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy đảm nhận vai chính. Ảnh: Tencent TV

Phó Đình Vân vốn là tiểu thư xuất thân thế gia. Sau khi bị người anh họ vu oan có quan hệ bất chính và đứng trước nguy cơ bị gia tộc xử tử, cô quyết định dùng một khoản tiền lớn để liên minh với Triệu Lăng, một người buôn muối lậu xuất thân từ tầng lớp thấp.

Cả hai giả làm vợ chồng và bắt đầu cuộc chạy trốn đầy nguy hiểm từ Giang Nam đến vùng Tây Bắc. Trong quá trình cùng nhau đối mặt với những tình huống sinh tử, họ dần xây dựng niềm tin và phát hiện những bí mật phía sau đường dây tham nhũng trong ngành muối.

Không chỉ khai thác chuyện tình cảm, bộ phim còn đặt nhân vật nữ vào hành trình tự giải phóng khỏi những khuôn phép cũ, qua đó tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện.

TOP 4: Gia Nghiệp

Gia Nghiệp mang đến câu chuyện về một nữ chính từng bước xây dựng sự nghiệp giữa những rào cản của gia đình và xã hội. Ảnh: iQIYI

Bộ phim có sự tham gia của Dương Tử và Hàn Đông Quân, lấy bối cảnh thời nhà Minh với câu chuyện xoay quanh nghề làm mực truyền thống tại Huệ Châu. Nhân vật Lý Trinh xuất thân từ một gia đình từng có vị thế nhưng rơi vào cảnh sa sút sau biến cố tại một gia tộc làm mực có lịch sử hàng trăm năm. Thay vì chấp nhận số phận, cô quyết định phá bỏ gia quy “truyền nam không truyền nữ” để bước vào con đường làm mực.

Từ một người phụ nữ bị đặt ngoài truyền thống gia đình, Lý Trinh từng bước chứng minh năng lực bằng tài năng và sự nhạy bén trong kinh doanh. Đồng hành cùng cô là Lạc Văn Khiêm do Hàn Đông Quân thủ vai. Câu chuyện về quá trình khôi phục gia nghiệp được lồng ghép với những nét văn hóa truyền thống, tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim.

TOP 5: Tích Hoa Chỉ

Khác với những tác phẩm tập trung vào đấu đá quyền lực, Tích Hoa Chỉ mang màu sắc nhẹ nhàng hơn với câu chuyện về sự trưởng thành của phụ nữ và hành trình vực dậy một gia đình sau biến cố. Ảnh: Youku

Bộ phim có sự tham gia của Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi, kể về Hoa Chỉ, một tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc. Sau khi gia đình gặp biến cố và toàn bộ nam đinh bị lưu đày, cô quyết định đứng ra gánh vác gia đình, dẫn dắt những người phụ nữ trong nhà bắt đầu lại từ con số không.

Thay vì khai thác những màn tranh giành giữa các nhân vật nữ, phim tập trung vào sự đồng hành, hỗ trợ và trưởng thành của họ trong quá trình gây dựng lại cuộc sống. Song song với đó là mối quan hệ tình cảm nhẹ nhàng, trong đó nam chính âm thầm ở bên và bảo vệ Hoa Chỉ.

Với câu chuyện thiên về tình thân, nữ quyền và sự chữa lành, Tích Hoa Chỉ tạo cảm giác ấm áp, phù hợp với khán giả muốn tìm một bộ phim nhẹ nhàng nhưng vẫn có hành trình phát triển nhân vật rõ nét.