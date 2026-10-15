Top 5 bộ phim Hàn Quốc đề tài siêu nhiên đáng xem nhất

Phim Hàn Quốc không ít lần khai thác yếu tố siêu nhiên để tạo nên những câu chuyện vừa kỳ bí, vừa giàu cảm xúc. Kết hợp truyền thuyết dân gian, tình yêu, số phận và những câu chuyện về thế giới bên kia, các tác phẩm này mang đến trải nghiệm giải trí đa dạng, từ hài hước, lãng mạn đến u buồn, ám ảnh.

1. Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho (My Roommate Is a Gumiho)

Ra mắt năm 2021, bộ phim có sự tham gia của Jang Ki Yong và Hyeri, kể về Shin Woo Yeo, một hồ ly chín đuôi đã sống 999 năm và đang tìm cách trở thành con người. Tuy nhiên, kế hoạch của anh bất ngờ đảo lộn khi Lee Dam, một nữ sinh đại học, vô tình nuốt phải viên ngọc hồ ly quý giá của anh. Để bảo đảm an toàn cho cả hai, Woo Yeo và Lee Dam buộc phải sống chung trong một hoàn cảnh đặc biệt. Từ những tình huống dở khóc dở cười, mối quan hệ giữa người và hồ ly dần chuyển thành tình cảm lãng mạn. Lấy bối cảnh cuộc sống đại học hiện đại tại Seoul, phim kết hợp yếu tố thần thoại Hàn Quốc với chuyện tình hài hước, nhẹ nhàng. Tác phẩm phù hợp với khán giả yêu thích thể loại giả tưởng nhưng không muốn câu chuyện quá nặng nề hay u tối.

2. Doom at Your Service (Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi)

Bộ phim có sự tham gia của Park Bo Young và Seo In Guk, xoay quanh Tak Dong Kyung, một cô gái bất ngờ nhận tin mình mắc bệnh hiểm nghèo và không còn nhiều thời gian để sống. Cùng lúc đó, cô phát hiện bạn trai ngoại tình và đã có gia đình. Trong lúc tuyệt vọng, Dong Kyung ước thế giới diệt vong. Lời ước này đưa cô đến với Myul Mang, một thực thể siêu nhiên gắn liền với sự hủy diệt. Hai người sau đó ký kết một thỏa thuận đặc biệt: Myul Mang giúp Dong Kyung trải qua những ngày cuối đời không đau đớn, đổi lại cô phải chấp nhận điều kiện liên quan đến sự diệt vong của thế giới. Từ tiền đề kỳ ảo, phim mở ra câu chuyện tình yêu phức tạp, đồng thời đặt ra những suy ngẫm về sinh tử, định mệnh và giá trị của thời gian. Không chỉ có yếu tố giả tưởng, tác phẩm còn gây chú ý nhờ màu sắc lãng mạn đượm buồn và những lựa chọn đầy day dứt của các nhân vật.

3. Khách sạn ma quái (Hotel Del Luna)

Phát sóng năm 2019, Hotel Del Luna là một trong những bộ phim giả tưởng nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc, với sự góp mặt của IU và Yeo Jin Goo. Phim kể về Jang Man Wol, chủ nhân xinh đẹp nhưng có tính cách phức tạp của một khách sạn kỳ bí giữa lòng Seoul. Đây không phải nơi dành cho người sống, mà là điểm dừng chân của những linh hồn chưa thể siêu thoát. Goo Chan Sung, một người bình thường, bất ngờ trở thành quản lý khách sạn và bị cuốn vào thế giới đầy bí ẩn này. Mỗi vị khách tại khách sạn đều mang theo một câu chuyện riêng về tình yêu, nuối tiếc hoặc những điều chưa thể hoàn thành khi còn sống. Qua đó, phim đan xen các câu chuyện cảm động với những tình tiết kỳ bí, đôi lúc rùng rợn nhưng cũng không thiếu tiếng cười. Bên cạnh nội dung giàu cảm xúc, Hotel Del Luna còn ghi dấu ấn nhờ bối cảnh xa hoa, không khí ma mị và tạo hình thời trang ấn tượng của IU trong vai Jang Man Wol.

4. Bạn trai tôi là hồ ly (Tale of the Nine-Tailed)

Tale of the Nine-Tailed khai thác hình tượng hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết Hàn Quốc, với Lee Dong Wook đảm nhận vai chính Yi Yeon. Sau khi rời núi rừng, Yi Yeon sống giữa thế giới loài người và cố gắng che giấu thân phận thật. Cuộc sống của anh thay đổi khi gặp Ji Ah, một nhà sản xuất chương trình truyền hình nghi ngờ anh có liên quan đến vụ việc bí ẩn xảy ra trong thời thơ ấu của cô. Mối quan hệ giữa hai người càng trở nên phức tạp khi Ji Ah có những liên hệ đặc biệt với mối tình trong quá khứ của Yi Yeon. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Yi Rang, người em cùng cha khác mẹ của anh, cũng tạo thêm nhiều xung đột cho câu chuyện. Kết hợp thần thoại, tình yêu và những yếu tố siêu nhiên mang màu sắc u tối, bộ phim đưa các truyền thuyết cổ xưa vào bối cảnh hiện đại. Những cuộc chạm trán bí ẩn cùng câu chuyện tình kéo dài qua nhiều kiếp khiến tác phẩm phù hợp với khán giả yêu thích dòng phim giả tưởng có chiều sâu.

5. Yêu tinh (Guardian: The Lonely and Great God)

Nhắc đến phim Hàn Quốc đề tài siêu nhiên, Goblin, tên gọi quen thuộc của Guardian: The Lonely and Great God, là tác phẩm khó bỏ qua. Bộ phim phát sóng năm 2016, có sự tham gia của Gong Yoo, Kim Go Eun và Lee Dong Wook. Câu chuyện xoay quanh Kim Shin, một vị tướng bị nguyền rủa phải sống bất tử. Cách duy nhất để chấm dứt cuộc đời kéo dài hàng thế kỷ của anh là tìm được cô dâu định mệnh, người có khả năng rút thanh kiếm đang cắm trong lồng ngực anh. Eun Tak, cô gái có khả năng nhìn thấy linh hồn, trở thành nhân vật giữ vai trò quan trọng trong số phận của Kim Shin. Trong khi đó, Thần Chết, do Lee Dong Wook thủ vai, vừa là người bạn đồng hành vừa thường xuyên xảy ra những màn đối đầu hài hước với yêu tinh. Vượt ra ngoài câu chuyện tình yêu kỳ ảo, Goblin còn khai thác các chủ đề về sự bất tử, luân hồi, định mệnh và nỗi cô đơn của những người sống quá lâu. Hình ảnh mùa thu tại Hàn Quốc và Canada, những khung cảnh phủ sương cùng chuyện tình đan xen niềm vui và mất mát đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho bộ phim.

Với 5 tác phẩm mang màu sắc khác nhau, dòng phim siêu nhiên Hàn Quốc không chỉ đưa khán giả đến với thế giới của hồ ly, yêu tinh và linh hồn mà còn kể những câu chuyện về tình yêu, sự chia ly và ý nghĩa của cuộc sống.