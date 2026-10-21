Top 5 bộ phim 'cực phẩm' của Kim Ji Won dành cho ai đang ghiền 'Doctor X'

Kim Ji Won đang là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả khi cô hóa thân xuất sắc vào vai nữ bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa tài năng Gye Su Jeong trong phim Doctor X. Với năng lực diễn xuất đa dạng, biến hóa ấn tượng, nữ diễn viên liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Dưới đây là những bộ phim nổi bật của Kim Ji Won, giúp cô định hình chính mình qua từng thời kỳ từ tân binh "chịu thương chịu khó", đến vị thế của một trong những nữ diễn viên hàng đầu xứ Kim chi hiện nay.

Hậu Duệ Mặt Trời

Cũng từng đảm nhận vai liên quan mảng y khoa, Kim Ji Won trở thành cái tên gây sốt không kém Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Mặt Trời. Nhân vật của cô - Yoon Myung Joo là một trung úy kiêm bác sĩ quân y mạnh mẽ, cá tính và tràn đầy nhiệt huyết. Bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng sâu sắc nhờ sự kiên định trong tình yêu dành cho Thượng sĩ Seo Dae Young, bất chấp sự cấm đoán từ phía gia đình.

Sự nghiệp của Kim Ji Won đã bước sang một trang mới nhờ thành công vang dội của tác phẩm. Bộ phim liên tục xô đổ các kỷ lục tỷ suất người xem tại Hàn Quốc với rating đỉnh điểm vượt mốc 38%, đồng thời tạo nên cơn sốt văn hóa trên toàn châu Á. Đây cũng là vai diễn mang về cho cô giải Diễn viên mới xuất sắc nhất và Cặp đôi được yêu thích nhất tại KBS Drama Awards.

Horror Stories 2

Thời điểm những năm đầu sự nghiệp, Kim Ji Won từng tham gia loạt phim tổng hợp kinh dị Horror Stories 2, đặc biệt với hình tượng "bà đồng" tuổi teen Sa Tan Hee trong phần ngắn Cuộc chạy trốn (The Escape). Khi thầy giáo Byeong Shin của cô lạc qua thế giới bên kia vì chơi trò thang máy tâm linh, cô đã hướng dẫn thầy tìm cách trở lại nhân gian qua điện thoại di động. Thế nhưng sau cùng, hướng dẫn hời hợt của cô đã khiến thầy mắc kẹt lại mãi mãi.

Tác phẩm không chỉ khẳng định sự đa dạng trong cách chọn lựa kịch bản của Kim Ji Won, mà còn ghi dấu thành tích giải thưởng uy tín khi đạt giải Bạc tại LHP Quốc tế Brussels 2014. Thực chất Kim Ji Won đã tham gia thương hiệu này từ phần 1, và ghi điểm với cách biến hóa nhân vật khác nhau.

Gap-dong

Trong bộ phim truyền hình tâm lý tội phạm Gap-dong, Kim Ji Won hóa thân thành Ma Ji Woong, một nữ sinh trung học 17 tuổi chuyên vẽ truyện tranh mạng với bút danh Matilda. Sở hữu năng lực dự đoán tương lai nhờ nét vẽ của mình, cô vô tình trở thành mục tiêu của một tên sát nhân hàng loạt đáng sợ, kẻ muốn thủ tiêu cô để "bịt đầu mối".

Thời điểm phát sóng trên đài tvN, dự án đã nhận được sự đánh giá cao nhờ kịch bản giật gân, cuốn hút và diễn xuất thực lực. Mặc dù chiếu trên đài cáp ở thời điểm cạnh tranh gay gắt, Gap-dong vẫn ghi nhận tỷ suất người xemổn định, giúp Kim Ji Won nhận về nhiều lời khen ngợi cho khả năng thể hiện tâm lý nhân vật của mình.

Fight For My Way

Chuyển sang phong cách tươi sáng trong Fight For My Way, Kim Ji Won thủ vai Choi Ae Ra, một cô gái năng động làm việc tại quầy thông tin thương xá nhưng luôn ấp ủ ước mơ trở thành phát thanh viên truyền hình. Ae Ra chinh phục người xem bằng sự thẳng thắn, tinh thần không gục ngã trước thực tế phũ phàng và những màn thể hiện tình cảm hài hước, đáng yêu.

Dự án cô đóng cùng Park Seo Joon đã gặt hái thành công lớn khi liên tục dẫn đầu rating trong khung giờ phát sóng, chạm mốc 2 chữ số tại Hàn Quốc. Vai diễn này giúp Kim Ji Won đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim ngắn tập) tại KBS Drama Awards, cũng như củng cố vững chắc vị thế nữ chính hàng đầu màn ảnh Hàn.

My Liberation Notes

Tác phẩm My Liberation Notes được xem là đỉnh cao diễn xuất và cách chọn kịch bản của Kim Ji Won tính đến nay. Nữ diễn viên đã thể hiện nhân vật Yeom Mi Jeong, một người phụ nữ hướng nội, luôn cảm thấy cô đơn và ngột ngạt giữa nhịp sống đô thị. Diễn xuất tinh tế, tiết chế qua ánh mắt và từng lời thoại của cô đã lột tả trọn vẹn khao khát được "giải thoát" khỏi những ràng buộc tâm lý vô hình.

My Liberation Notes trở thành một hiện tượng với chỉ số thảo luận cao, dù khởi đầu với mức rating có phần khiêm tốn. Tác phẩm mang về chiến thắng tại lễ trao giải Baeksang, đồng thời giúp Kim Ji Won nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) nhờ màn trình diễn giàu cảm xúc và chân thực.