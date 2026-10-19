Top 4 xe SUV 7 chỗ bán chạy nhất tháng 9/2026: Ford Everest tiếp tục dẫn đầu.

Khác với các phương tiện hỗ trợ di chuyển thông thường, xe lăn thi đấu trong Thể thao Người khuyết tật được nghiên cứu và chế tạo theo những quy chuẩn cơ học nghiêm ngặt, tập trung vào hai tiêu chí là trọng lượng siêu nhẹ và khả năng vận hành linh hoạt tối đa theo đặc thù của từng