Ô tô điện đang tạo ra bước chuyển đáng chú ý trên thị trường Việt Nam khi liên tục dẫn đầu doanh số bán hàng, trong đó, lợi thế lớn nhất của dòng xe này là chi phí sử dụng thấp, nhiều chính sách ưu đãi và hạ tầng sạc mở rộng.