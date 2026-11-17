Top 4 xe SUV 7 chỗ bán chạy nhất tháng 10/2026: Ford Everest tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 4 xe SUV 7 chỗ bán chạy nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam, Ford Everest tiếp tục dẫn đầu với doanh số 836 xe bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Fortuner.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 4 xe SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. Ford Everest: 836 xe
2. Toyota Fortuner: 255 xe
3. Mitsubishi Pajero Sport: 58 xe
4. Isuzu mu-X: 12 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-4-xe-suv-7-cho-ban-chay-nhat-thang-10-2026-ford-everest-tiep-tuc-dan-dau-469669.html