Top 4 xe sedan cỡ C bán chạy nhất tháng 9/2026: Mazda3 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 4 xe sedan cỡ C bán chạy nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam, Mazda3 vẫn tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 205 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Honda Civic.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 4 xe sedan cỡ C bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. Mazda3: 205 chiếc
2. Honda Civic: 32 chiếc
3. Hyundai Elantra: 16 chiếc
4. Kia K3: 0 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-4-xe-sedan-co-c-ban-chay-nhat-thang-9-2026-mazda3-tiep-tuc-dan-dau-456321.html