Top 4 xe sedan cỡ C bán chạy nhất tháng 9/2026: Mazda3 tiếp tục dẫn đầu.

Hãng xe Nhật Bản vừa ra mắt Mazda CX-5 thế hệ thứ ba tại Malaysia với phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá từ khoảng 41.245 USD. Xe lớn hơn rõ rệt so với thế hệ cũ, trang bị màn hình 12,9 inch, động cơ 2.5L 185 mã lực và gói ADAS đầy đủ. Tại Việt Nam, mẫu xe này dự kiến mở bán vào tháng 11 tới.