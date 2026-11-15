Top 4 xe bán tải bán chạy nhất tháng 10/2026: Toyota Hilux bức tốc mạnh mẽ
Bảng xếp hạng top 4 xe bán tải bán chạy nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam, Toyota Hilux vươn lên dẫn đầu phân khúc với doanh số 941 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Ford Ranger.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 4 xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. Toyota Hilux: 941 chiếc
2. Ford Ranger: 601 chiếc
3. Mitsubishi Triton: 176 chiếc
4. Isuzu D-Max: 18 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-4-xe-ban-tai-ban-chay-nhat-thang-10-2026-toyota-hilux-buc-toc-manh-me-468997.html