Top 4 xe bán tải bán chạy nhất tháng 10/2026: Toyota Hilux bức tốc mạnh mẽ.

Hàng loạt hình ảnh thực tế của VinFast VF 5 All-New vừa rò rỉ, cho thấy mẫu xe điện đô thị đã được nâng cấp toàn diện. Ngoại thất nổi bật với dải LED chữ V liền mạch và bộ mâm thể thao mới, trong khi nội thất được trang bị màn hình lớn và vô lăng D-cut hiện đại. Bản nâng cấp này hứa hẹn củng cố vị thế dẫn đầu của VF 5 trong phân khúc.