Top 4 xe bán tải bán chạy nhất 9 tháng đầu năm 2026 tại Việt Nam
Bảng xếp hạng top 4 xe bán tải bán chạy nhất 9 tháng đầu năm 2026 tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger dẫn đầu phân khúc với doanh số 9.835 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Hilux.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 4 xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026:
1. Ford Ranger: 9.835 chiếc
2. Toyota Hilux: 5.687 chiếc
3. Mitsubishi Triton: 3.524 chiếc
4. Isuzu D-Max: 508 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-4-xe-ban-tai-ban-chay-nhat-9-thang-dau-nam-2026-tai-viet-nam-461497.html