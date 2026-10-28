Top 4 xe bán tải bán chạy nhất 9 tháng đầu năm 2026 tại Việt Nam.

Chiếc Honda Click 110 đời 2010 được chào bán với giá 66 triệu đồng, ngang một mẫu Honda SH Mode đời mới. Dù đã có 16 năm tuổi, chiếc xe tay ga bình dân này vẫn gây chú ý nhờ biển số tứ quý 9, ngoại hình còn khá mới và được giới thiệu giữ nguyên bản.