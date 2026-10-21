Top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất 2026

Thị trường phim Việt năm 2026 chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa những tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Trong đó, Trại Buôn Người, Thỏ Ơi!! và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là ba cái tên nổi bật khi cùng ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng, cho thấy sức hút của phim nội địa với khán giả.

Dẫn đầu danh sách là Trại Buôn Người với doanh thu khoảng 465 tỷ đồng, theo dữ liệu từ Box Office chiều ngày 20/10, phim hiện đang chiếu tại rạp dự kiến con số sẽ còn tăng thêm. Tác phẩm thuộc thể loại hành động, sinh tồn, khai thác vấn nạn lừa đảo và buôn người xuyên biên giới. Phim theo chân Ny trong hành trình tìm cách giải cứu em gái Út Đẹt sau khi cô rơi vào tay một tổ chức tội phạm. Những tình huống nguy hiểm, các màn đối đầu căng thẳng cùng câu chuyện về tình thân tạo nên sức hút cho bộ phim.

Thành tích này cũng đánh dấu bước tiến đáng chú ý của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh trên cương vị đạo diễn phim điện ảnh. Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm đưa vấn đề xã hội vào câu chuyện, từ đó mở rộng sự quan tâm của khán giả đối với số phận những nạn nhân bị lừa gạt.

Xếp thứ hai là Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành, với doanh thu khoảng 450 tỷ đồng. Khác với màu sắc hành động của Trại Buôn Người, bộ phim tập trung vào những góc khuất trong tình yêu và các mối quan hệ hiện đại. Thông qua câu chuyện xoay quanh chương trình tư vấn tình cảm và những nhân vật mang nhiều bí mật riêng, phim khai thác sự ghen tuông, tổn thương, thao túng cảm xúc cùng những rạn nứt phía sau vẻ ngoài hạnh phúc.

Với đề tài tâm lý tình cảm kết hợp yếu tố kịch tính, Thỏ Ơi!! tiếp tục cho thấy khả năng thu hút khán giả của Trấn Thành tại phòng vé. Doanh thu khoảng 450 tỷ đồng giúp tác phẩm duy trì vị trí trong nhóm phim Việt ăn khách nhất năm, đồng thời tạo nên cuộc cạnh tranh sát sao với Trại Buôn Người.

Ở vị trí thứ ba là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, đạt doanh thu khoảng 207,7 tỷ đồng. Bộ phim do Huỳnh Lập đạo diễn, khai thác câu chuyện giữa những người thân trong gia đình, đặc biệt là khoảng cách thế hệ và sự khác biệt trong quan điểm sống. Nhân vật Trí Bình trở về quê, tìm cách thuyết phục ông nội liên quan đến kế hoạch khởi nghiệp, từ đó mở ra những tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Không chỉ xoay quanh câu chuyện ông cháu, tác phẩm còn đề cập đến tình cảm gia đình, quê hương và những ký ức lịch sử. Màu sắc gần gũi giúp bộ phim tiếp cận nhóm khán giả yêu thích dòng phim gia đình, đồng thời đưa Huỳnh Lập vào danh sách những nhà làm phim có tác phẩm đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng trong năm 2026.

Ba bộ phim sở hữu ba hướng khai thác khác nhau, từ hành động, sinh tồn đến tâm lý tình cảm và gia đình. Với mức doanh thu lần lượt khoảng 465 tỷ đồng, 450 tỷ đồng và 207,7 tỷ đồng, Trại Buôn Người, Thỏ Ơi!! và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tạo nên bức tranh đa dạng của phòng vé Việt năm 2026. Những con số này đồng thời cho thấy phim nội địa tiếp tục có khả năng thu hút lượng lớn khán giả khi kết hợp đề tài phù hợp với cách kể chuyện tạo được sự quan tâm.