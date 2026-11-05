Top 3 phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Trúc Dĩ: Hai tác phẩm gây sốt, cái tên cuối cùng sắp lên sóng
Ba tiểu thuyết thuộc vũ trụ Nam Vu của Trúc Dĩ lần lượt được chuyển thể, sở hữu sức hút lớn với khán giả yêu phim ngôn tình.
Trúc Dĩ là một trong những tác giả ngôn tình nổi bật của văn học mạng Trung Quốc. Sở hữu lối viết nhẹ nhàng, tập trung khai thác tâm lý nhân vật và những mối tình giàu cảm xúc, nữ nhà văn tạo dấu ấn với loạt tiểu thuyết được đông đảo độc giả yêu thích. Đáng chú ý, bộ ba tác phẩm lấy bối cảnh thành phố Nam Vu gồm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành và Chiết Ánh Trăng lần lượt được đưa lên màn ảnh, tạo nên sự kết nối thú vị giữa các câu chuyện và nhân vật.
1. Vụng Trộm Không Thể Giấu
Không chỉ khai thác chuyện tình yêu đơn phương, bộ phim còn ghi điểm nhờ những khoảnh khắc trưởng thành của Tang Trĩ, sự dịu dàng của Đoàn Gia Hứa và mối quan hệ gia đình gần gũi. Đặc biệt, nhân vật Tang Diên do Mã Bá Khiên thể hiện cũng nhận được nhiều sự quan tâm, trở thành cầu nối cho câu chuyện tiếp theo trong vũ trụ Nam Vu.
2. Khó Dỗ Dành
Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi dự án công bố diễn viên. Dù vấp phải những ý kiến trái chiều về quá trình chuyển thể và cách xây dựng nhân vật, tác phẩm vẫn tạo được sức nóng đáng kể trên nền tảng Youku. Đặc biệt, hình tượng Tang Diên tiếp tục trở thành chủ đề được cộng đồng yêu phim Hoa ngữ quan tâm.
3. Chiết Ánh Trăng
Điểm đáng chú ý là Chiết Ánh Trăng không chỉ tiếp nối thế giới nhân vật của hai tác phẩm trước mà còn mang màu sắc trưởng thành, chữa lành rõ nét hơn. Bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng nhờ sự kết hợp của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu.
Với hai tác phẩm trước đã tạo được dấu ấn trên màn ảnh, Chiết Ánh Trăng đang đứng trước kỳ vọng không nhỏ từ khán giả. Đây không chỉ là dự án chuyển thể tiếp theo của Trúc Dĩ mà còn là cơ hội để bộ ba Nam Vu hoàn thiện câu chuyện tình yêu của những nhân vật cùng chung một thế giới.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/top-3-phim-chuyen-the-tu-tieu-thuyet-cua-truc-di-202611051830235058.html