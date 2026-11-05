Top 3 phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Trúc Dĩ: Hai tác phẩm gây sốt, cái tên cuối cùng sắp lên sóng

Trúc Dĩ là một trong những tác giả ngôn tình nổi bật của văn học mạng Trung Quốc. Sở hữu lối viết nhẹ nhàng, tập trung khai thác tâm lý nhân vật và những mối tình giàu cảm xúc, nữ nhà văn tạo dấu ấn với loạt tiểu thuyết được đông đảo độc giả yêu thích. Đáng chú ý, bộ ba tác phẩm lấy bối cảnh thành phố Nam Vu gồm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành và Chiết Ánh Trăng lần lượt được đưa lên màn ảnh, tạo nên sự kết nối thú vị giữa các câu chuyện và nhân vật.

1. Vụng Trộm Không Thể Giấu

Ra mắt năm 2023, Vụng Trộm Không Thể Giấu là tác phẩm đầu tiên trong bộ ba Nam Vu được chuyển thể thành phim truyền hình. Bộ phim do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện tình yêu ngọt ngào cùng phản ứng hóa học của cặp đôi. Tác phẩm xoay quanh Tang Trĩ, cô gái đem lòng yêu thầm Đoàn Gia Hứa - bạn thân của anh trai mình là Tang Diên. Tình cảm ấy bắt đầu từ những rung động ngây ngô thời thiếu nữ, khi Tang Trĩ thường tìm cách đến gần người mình thích nhưng chưa đủ can đảm để thổ lộ. Nhiều năm sau, khi trưởng thành và có cơ hội gặp lại, cả hai dần bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Không chỉ khai thác chuyện tình yêu đơn phương, bộ phim còn ghi điểm nhờ những khoảnh khắc trưởng thành của Tang Trĩ, sự dịu dàng của Đoàn Gia Hứa và mối quan hệ gia đình gần gũi. Đặc biệt, nhân vật Tang Diên do Mã Bá Khiên thể hiện cũng nhận được nhiều sự quan tâm, trở thành cầu nối cho câu chuyện tiếp theo trong vũ trụ Nam Vu.

2. Khó Dỗ Dành

Tiếp nối sức hút của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành lên sóng năm 2025 với sự tham gia của Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam. Đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, tập trung vào câu chuyện tình cảm của Tang Diên - anh trai Tang Trĩ và Ôn Dĩ Phàm. Khác với chuyện tình thanh xuân trong trẻo của Tang Trĩ, bộ phim khai thác mối quan hệ trưởng thành với nhiều tổn thương và tiếc nuối. Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm từng có tình cảm dành cho nhau nhưng bỏ lỡ vì những hiểu lầm trong quá khứ. Nhiều năm sau, cả hai bất ngờ trở thành bạn cùng nhà. Những lần chạm mặt, những khoảnh khắc chung sống và sự quan tâm âm thầm khiến tình cảm từng bị chôn giấu dần được khơi lại.

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi dự án công bố diễn viên. Dù vấp phải những ý kiến trái chiều về quá trình chuyển thể và cách xây dựng nhân vật, tác phẩm vẫn tạo được sức nóng đáng kể trên nền tảng Youku. Đặc biệt, hình tượng Tang Diên tiếp tục trở thành chủ đề được cộng đồng yêu phim Hoa ngữ quan tâm.

3. Chiết Ánh Trăng

Là mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba Nam Vu, Chiết Ánh Trăng đang nhận được sự chú ý trước thềm phát sóng. Bộ phim có sự tham gia của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ. Tác phẩm dự kiến lên sóng ngày 5/11/2026, độc quyền trên iQIYI và đồng thời phát sóng trên Giang Tô Vệ Thị. Trong phim, Lâm Nhất đảm nhận vai Phó Thức Tắc, chàng trai tài giỏi, có vẻ ngoài lạnh lùng và mang nhiều tổn thương trong quá khứ. Lư Dục Hiểu hóa thân thành Vân Ly, cô gái mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, thường rụt rè trước người lạ nhưng lại tự tin khi hoạt động trên không gian mạng. Vân Ly quyết định đến Nam Vu học cao học để chứng minh khả năng tự lập. Tại đây, cô tình cờ gặp lại Phó Thức Tắc, người từng là hình mẫu lý tưởng và cũng là chàng trai cô thầm thương từ thời trung học. Không muốn bỏ lỡ cơ hội thêm lần nữa, Vân Ly chủ động theo đuổi tình cảm của mình. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn trải qua chia xa, hiểu lầm và những khác biệt trong quan điểm sống.

Điểm đáng chú ý là Chiết Ánh Trăng không chỉ tiếp nối thế giới nhân vật của hai tác phẩm trước mà còn mang màu sắc trưởng thành, chữa lành rõ nét hơn. Bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng nhờ sự kết hợp của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu.

Với hai tác phẩm trước đã tạo được dấu ấn trên màn ảnh, Chiết Ánh Trăng đang đứng trước kỳ vọng không nhỏ từ khán giả. Đây không chỉ là dự án chuyển thể tiếp theo của Trúc Dĩ mà còn là cơ hội để bộ ba Nam Vu hoàn thiện câu chuyện tình yêu của những nhân vật cùng chung một thế giới.