Top 3 Miss World Vietnam 2025 khoe sắc giữa không gian sống bên Vịnh Nha Trang

Một chuyến ghé thăm, nhiều trải nghiệm bên vịnh

Trong chuyến ghé thăm, Top 3 Miss World Vietnam 2025 cùng khám phá các không gian nghỉ dưỡng, văn hóa và nghệ thuật tại Libera Nha Trang. Từ cảnh quan hướng ra Vịnh Nha Trang đến những công trình mang dấu ấn riêng, mỗi điểm dừng mang đến một trải nghiệm khác nhau cho ba người đẹp.

Top 3 Miss World Vietnam 2025 trong chuyến ghé thăm Libera Nha Trang

Đặc biệt, không gian căn hộ hướng biển trở thành một trong những điểm dừng để Top 3 lưu lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng bên Vịnh Nha Trang. Sắc xanh của biển và núi đảo phía xa tạo nên phông nền tự nhiên, tôn lên vẻ thanh lịch của ba người đẹp.

Á hậu Lê Phương Khánh Như trong không gian căn hộ tại Libera Nha Trang

Trải nghiệm nghỉ dưỡng cũng để lại ấn tượng riêng với Phan Phương Oanh. Hoa hậu chia sẻ cô yêu thích không gian hiện đại, dịch vụ tận tâm nhưng gần gũi với thiên nhiên tại Meliá Aurea Nha Trang; từ phòng nghỉ có thể thu trọn Vịnh Nha Trang qua tầm nhìn panorama, tạo cảm giác thư giãn và cân bằng.

Nhà hát Đó – một trong những điểm đến gây ấn tượng với các nàng hậu tại Libera Nha Trang

Với Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như, chuyến đi còn gắn với trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật tại Nhà hát Đó. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “Đến Nha Trang nhất định phải ghé Nhà hát Đó – Đó Theatre nha!”, đồng thời dành sự chú ý cho kiến trúc lấy cảm hứng từ ngư cụ truyền thống cùng các chương trình Chum Show và Rối Mơ.

Còn với Trương Tâm Như, chuyến ghé thăm mang đến những khoảnh khắc thư thái giữa cảnh quan biển và không gian nghỉ dưỡng. Cùng Phan Phương Oanh và Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 góp thêm một góc nhìn trẻ trung, nhẹ nhàng về Libera – nơi cảnh quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm được đặt cạnh nhau trong cùng một hành trình.

Khi điểm đến không chỉ là một nơi để ghé qua

Từ hành trình của Top 3, Libera Nha Trang hiện lên không chỉ qua một không gian lưu trú, mà qua tổng thể những trải nghiệm có thể nối tiếp trong cùng một quần thể. Với quy mô 44 ha, Libera quy tụ không gian biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực, nghệ thuật và giải trí, trong đó có Nhà hát Đó, các chương trình nghệ thuật, hệ thống F&B, tuyến phố thương mại, ba bãi tắm riêng tư và Công viên Vạn San Đảo 28 ha.

Đó cũng là cách một điểm đến bên biển có thể mở rộng trải nghiệm của du khách: đến một nơi nhưng có thể khám phá nhiều điều khác nhau. Một ngày có thể bắt đầu với khoảng thời gian thư giãn bên biển, tiếp nối bằng ẩm thực, nghệ thuật và những hoạt động trải nghiệm, trước khi trở về không gian nghỉ dưỡng riêng tư.

Top 3 Miss World Vietnam 2025 giữa không gian nghỉ dưỡng tại Libera Nha Trang

Alora Nha Trang – nhịp sống riêng bên Vịnh Ngọc

Trong tổng thể ấy, Alora Nha Trang mang đến một lát cắt riêng về trải nghiệm sống bên vịnh. Không gian căn hộ được đặt trong hệ sinh thái của Libera, nơi cảnh quan biển và nhịp sống nghỉ dưỡng trở thành một phần của đời sống thường ngày. Hơn 90% căn hộ Alora có hướng biển hoặc tầm nhìn mở, đưa cảnh quan Vịnh Ngọc đến gần hơn với không gian sống.

Không gian căn hộ tại Libera Nha Trang với tầm nhìn rộng mở ra Vịnh Nha Trang

Từ Alora, các trải nghiệm của Libera tiếp tục mở ra ngay bên ngoài không gian lưu trú – từ biển, cảnh quan đến nghệ thuật, ẩm thực và giải trí. Sự kết nối ấy tạo nên một phong cách sống mà ở đó, không gian riêng tư của căn hộ và nhịp sống của một điểm đến bên biển cùng hiện diện.

Không gian căn hộ Alora Nha Trang với tầm nhìn rộng mở ra Vịnh Nha Trang

Từ chuyến ghé thăm của Top 3 Miss World Vietnam 2025, Libera Nha Trang hiện lên như một nơi để không chỉ ghé qua, mà còn ở lại, trải nghiệm và tận hưởng nhiều nhịp sống bên vịnh.