Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trước sứ mệnh lan tỏa giá trị cộng đồng

Tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, sau đăng quang, hoa hậu, á hậu và các đại sứ chính thức bước vào hành trình mới với trách nhiệm lớn hơn. Theo ông, vương miện không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn đặt lên người sở hữu trách nhiệm cống hiến, lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, danh hiệu chỉ được trao cho một người nhưng cơ hội học tập, hoàn thiện bản thân và đóng góp cho xã hội dành cho tất cả thí sinh. Vì vậy, các người đẹp cần tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh và lòng nhân ái, đồng thời giữ tinh thần khiêm nhường, cầu thị để thực hiện tốt vai trò của mình trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi và các Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 nhìn lại hành trình tham gia cuộc thi, đồng thời chia sẻ những dự định trong thời gian tới.

Xuất hiện trong tà áo dài đỏ, gợi nhắc đến Hải Phòng - địa phương đăng cai cuộc thi năm nay, Nguyễn Yến Trang thu hút sự chú ý với danh hiệu cao nhất. Cô sinh năm 2006, cao 1,71m, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trong phần thi ứng xử Top 5, trước câu hỏi về vẻ đẹp của hòa bình và cách giới thiệu giá trị ấy với bạn bè quốc tế, Yến Trang lựa chọn cách tiếp cận từ những điều bình dị trong cuộc sống như được thức dậy dưới bầu trời trong xanh, học tập, làm việc và cống hiến.

Tân Hoa hậu cũng nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội năm 2019 như một dấu mốc thể hiện đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình thế giới. Cô khép lại phần trả lời bằng lời khẳng định: “Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam”.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (giữa) cùng hai Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi tại họp báo. Ảnh: BTC

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh tự tin trên sân khấu, Yến Trang từng là cô gái ít nói, ngại xuất hiện trước ống kính. Cô có 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), đồng thời trúng tuyển Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Theo chia sẻ, được mẹ định hướng, Yến Trang lựa chọn ngành sư phạm với mong muốn trở thành giáo viên tiểu học. Đây cũng là định hướng nghề nghiệp cô muốn tiếp tục theo đuổi bên cạnh các hoạt động trên cương vị Hoa hậu Việt Nam.

Sau đêm đăng quang, hành trình của Top 3 sẽ không chỉ được đánh giá qua danh hiệu mà còn bằng những hoạt động và đóng góp thực tế cho cộng đồng. Trách nhiệm đại diện cho nhan sắc, trí tuệ và văn hóa Việt Nam vì thế cũng là điều các người đẹp cần chứng minh bằng hành động trong chặng đường phía trước.