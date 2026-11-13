Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 nỗ lực hoàn thiện bản thân,đáp ứng 4 giá trị của cuộc thi

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - tặng hoa cho Top 3 Hoa hậu Việt Nam.

Tại sự kiện ông Bùi Minh Thành và ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ sự chào đón với các người đẹp sau cuộc thi, đồng thời cam kết đồng hành và tạo điều kiện để các người đẹp phát huy hết tiềm năng, có một nhiệm kỳ rực rỡ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định Ban tổ chức đã đặt niềm tin vào các người đẹp khi trao danh hiệu. Nhà báo Ngọc Tiến bày tỏ mong muốn Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi luôn giữ sự giản dị, chân thành như những ngày đầu đến với cuộc thi: "Danh hiệu mở ra nhiều cơ hội, nhưng điều quyết định các em đi được bao xa vẫn là việc học, cách sống và những gì các em thực sự làm được".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến kỳ vọng Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp luôn trân trọng những giá trị cốt lõi mà cuộc thi đã xác định ngay từ đầu: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cho biết sau đăng quang cô nhận thức rõ trách nhiệm và sức nặng của vương miện: "Với sự định hướng của Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media, tôi cùng hai á hậu nỗ lực trau dồi, hoàn thiện bản thân để phù hợp với bốn trụ cột của cuộc thi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến".

Hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi cũng cam kết đồng hành Ban tổ chức trong các hoạt động thiện nguyện, xã hội trong thời gian tới.

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Sau khi hoàn thành media tour, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đồng hành các sự kiện xã hội, thể thao, từ thiện do Báo Tiền Phong tổ chức. Thông qua các sự kiện này, các người đẹp có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa về công tác xã hội, cộng đồng.

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Các người đẹp trong Top 5 và các Đại sứ cuộc thi cũng mong muốn có sự định hướng đúng đắn để lan tỏa tới bạn trẻ thông điệp ý nghĩa.