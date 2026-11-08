Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhiệt huyết với những dự định mới sau đăng quang

Mở ra hành trình cống hiến mới

Cuộc họp báo sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 là dịp để Ban tổ chức, hoa hậu và các á hậu chia sẻ về hành trình vừa qua, những định hướng hoạt động trong thời gian tới, đồng thời giải đáp các vấn đề được báo chí và công chúng quan tâm.

Họp báo sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, đêm chung kết khép lại một chặng đường, song cũng mở ra hành trình mới với nhiều trách nhiệm dành cho những người đẹp được trao danh hiệu.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, cuộc thi năm nay bắt đầu từ tháng 5-2026, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ, qua các vòng tuyển chọn có 53 thí sinh bước vào vòng chung khảo và 25 cô gái góp mặt tại vòng chung kết. Trong suốt hành trình, các thí sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kiến thức, kỹ năng, giao tiếp, ứng xử và các chương trình hướng về cộng đồng. Kết quả chung cuộc là sự đánh giá tổng thể của Ban tổ chức, Ban giám khảo qua nhiều tháng, dựa trên bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 sau đăng quang. Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, chiếc vương miện mang theo sức nặng trách nhiệm. “Đêm đăng quang chỉ là một khoảnh khắc, một thời điểm, còn các bạn sẽ phải tiếp tục phấn đấu trong cả hành trình phía trước”, Trưởng ban tổ chức nhắn nhủ. Hoa hậu, các Á hậu và những người đẹp được trao danh hiệu cần tiếp tục học tập, trau dồi kỹ năng, giữ tinh thần khiêm nhường, cầu thị để hoàn thiện bản thân và thực hiện tốt sứ mệnh của mình.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong thời gian tới, Báo Tiền Phong sẽ phối hợp với các đối tác triển khai thêm nhiều hoạt động dành cho hoa hậu, á hậu, đại sứ và những người đẹp của cuộc thi, trong đó chú trọng các chương trình nhân ái, hoạt động xã hội, hướng đến cộng đồng. Qua đó, mỗi người đẹp sẽ tìm được cách đóng góp phù hợp với khả năng, thế mạnh của mình, để những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới tiếp tục được lan tỏa sau mùa thi.

Lan tỏa giá trị đẹp bằng hành động

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 79-58-88cm, người đẹp từng ấp ủ ước mơ chinh phục một cuộc thi nhan sắc từ nhỏ và dành nhiều thời gian trau dồi kỹ năng, hoàn thiện bản thân trước khi ghi danh. Lựa chọn ngành học giáo dục cũng gắn với mong muốn tiếp nối định hướng nghề nghiệp của mẹ, theo đuổi con đường trở thành nhà giáo.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang. Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau đăng quang, Hoa hậu Yến Trang cho biết muốn tập trung vào trách nhiệm của một Hoa hậu Việt Nam. “Khi được xướng tên trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm hơn, cống hiến hết mình cho xã hội”, tân hoa hậu chia sẻ. Người đẹp mong muốn được tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng Ban tổ chức và các đại sứ để đóng góp cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục việc học, tích lũy kiến thức và rèn luyện bản thân.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, cao 1,7 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về dự định. Ảnh: Báo Tiền Phong

Á hậu 1 từng tốt nghiệp trung học phổ thông với thành tích thủ khoa, nhận học bổng từ sáu trường đại học tại Mỹ v. Trong quá trình học tập, Khánh Linh có tên trong Dean’s List dành cho nhóm 5% sinh viên xuất sắc của ngành, đồng thời đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được trao thêm danh hiệu Đại sứ Nhân ái.

Với nền tảng học tập và những cơ hội đã nhận được, Khánh Linh mong muốn sử dụng tri thức, sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những đóng góp thiết thực. Dự định nổi bật của cô là tiếp tục dự án cộng đồng hướng đến trẻ em vùng cao, với mục tiêu xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh trong ba năm tới.

“Tôi mong muốn tiếp tục triển khai dự án cộng đồng của mình, hướng đến việc mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao”, Á hậu 1 chia sẻ. Cô hy vọng sự đồng hành của Ban tổ chức sẽ giúp dự án có thêm điều kiện phát triển, đưa sách và tri thức đến gần hơn với các em nhỏ.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi chia sẻ về dự định của bản thân. Ảnh: Báo Tiền Phong

Á hậu 2 Lê Phương Nghi sinh năm 2006, quê Gia Lai, hiện là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp cao 1,72 m, số đo ba vòng là 73-60-91 cm.

Phương Nghi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 với thành tích Hoa khôi Đại học Ngoại thương, sở hữu IELTS 7.5, nhiều lần nhận học bổng và bằng khen Sinh viên 5 tốt. Cô còn có khả năng chơi đàn piano.

Hoa hậu và các Á hậu chia sẻ dự định sau đăng quang. Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong hành trình dự thi, Phương Nghi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần sẻ chia. Với danh hiệu Á hậu 2, Lê Phương Nghi chia sẻ: “Tôi cảm nhận mình đã bứt phá hơn so với chính mình trước đó, nên tôi rất hài lòng với hành trình tại cuộc thi”.

Với Phương Nghi, những trải nghiệm, tình cảm và sự đồng hành nhận được trong suốt cuộc thi là hành trang quý giá cho chặng đường phía trước.