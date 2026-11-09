Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 háo hức chờ đón concert 'Muôn sắc Việt Nam'

Chiều ngày 9/11/2026, buổi chiếu dành riêng cho báo chí và các đơn vị truyền thông của bộ phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ" đã chính thức diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng đong đầy cảm xúc. Sự kiện có sự góp mặt của đại diện nhà sản xuất, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng dàn diễn viên thực lực: nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Phương Anh Đào, Huy Anh, Nguyên Thảo.