Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 háo hức chờ đón concert 'Muôn sắc Việt Nam'
Chia sẻ niềm háo hức được tham gia chương trình nghệ thuật quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn thông qua chương trình góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. “Muôn sắc Việt Nam” dự kiến diễn ra ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/top-3-hoa-hau-viet-nam-2026-hao-huc-cho-don-concert-muon-sac-viet-nam-1765115.html