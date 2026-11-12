Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Đỗ 3 trường, học 6 thứ tiếng và đoạt giải quốc gia

Vương miện Hoa hậu Việt Nam thuộc về Nguyễn Yến Trang (Hà Nội). Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Trần Xuân Khánh Linh (TPHCM). Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi (Gia Lai). Điểm chung dễ thấy của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 là cả 3 cùng sinh năm 2006, đều đang là sinh viên.

Top 3 của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang - cô giáo tương lai từng ngại ống kính

Hoa hậu Việt Nam 2026 Yến Trang cho biết khó khăn lớn nhất trong những ngày đầu ở nhà chung không phải trình diễn hay ứng xử mà là làm quen với máy quay luôn túc trực. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa từng nhận xét, khi tham gia Hoa hậu Sinh viên Việt Nam, Yến Trang còn rụt rè.

Yến Trang cao 1,71 m, số đo 3 vòng 79-58-88 cm. Cô là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau kỳ thi tốt nghiệp, cô trúng tuyển 3 trường: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và Đại học Thủ đô Hà Nội. Cuối cùng, cô chọn ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội, tiếp nối nghề giáo của mẹ.

Hoa hậu Yến Trang thích cắm hoa và chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Trong phần thi ứng xử về vẻ đẹp hòa bình của đất nước, Yến Trang bắt đầu bằng những điều bình dị như được thức dậy mỗi sáng, ngắm bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót và đến trường. Cô nhắc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam năm 2019, khẳng định vai trò kiến tạo hòa bình của đất nước. Thông điệp gửi đến những cô gái thiếu tự tin của cô là: “Đừng ngại việc mình ít nói hay là một tấm chiếu mới”.

Trong chương trình giao lưu sau đăng quang, giữa nhiều tin nhắn chúc mừng, tân Hoa hậu Việt Nam xúc động trước lời động viên của thầy dạy nhảy, người ghi nhận những nỗ lực của mình.

Yến Trang cho biết Hải Phòng mang lại cảm giác thân thuộc như quê nhà Hà Nội nhờ sự nhiệt tình, giúp đỡ của người dân. Trong nhiệm kỳ, cô dự định tập trung vào hai hướng: thiện nguyện, bắt đầu từ Lai Châu - nơi Yến Trang chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong hành trình cuộc thi - và quảng bá văn hóa, du lịch các vùng miền, khởi đầu từ Hải Phòng.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh - thủ khoa từng học 6 ngoại ngữ

Trần Xuân Khánh Linh cao 1,7m với số đo 3 vòng 83-60-88cm. Cô nổi bật với hồ sơ học vấn ấn tượng. Người đẹp từng là thủ khoa tốt nghiệp Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU năm 2024 với điểm trung bình 4,6. Cô nhận học bổng của 6 đại học Mỹ, tổng trị giá hơn 500.000 USD (hơn 14 tỷ đồng), hiện theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Khánh Linh gây chú ý khi ghi danh với thông tin sử dụng 6 ngoại ngữ: Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cô cho biết chỉ có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh và tiếng Trung, còn 4 ngôn ngữ khác chủ yếu học từ nhỏ và có thể dùng để giới thiệu bản thân. Năm 2025, Khánh Linh từng tham gia Miss World Vietnam nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi.

Á hậu Khánh Linh.

Trong phần trình diễn dạ hội của top 15, Khánh Linh bất ngờ trượt ngã khi xử lý tà váy đuôi cá nhưng nhanh chóng đứng dậy hoàn thành phần thi. Trong phần ứng xử, Khánh Linh chia sẻ tình cảm với Hải Phòng. Ngoài sân khấu, người đẹp thích nhất món hàu nướng mỡ hành và ấn tượng với bến tàu không số K15, nơi giúp cô cảm nhận bề dày lịch sử của thành phố cảng.

Danh hiệu Đại sứ Nhân ái của người đẹp gắn với dự án Cánh cửa thần kỳ, hướng tới xây dựng thư viện thông minh cho trẻ em vùng cao, trang bị robot hỗ trợ học tập, máy tính bảng và sách tiếng Anh. Dự án đặt mục tiêu xây khoảng 20 thư viện trong ba năm, trước mắt hoàn thành ba thư viện trong sáu tháng.

Tình yêu thiện nguyện của Khánh Linh được vun đắp từ gia đình. Theo mẹ cô, bà Nguyễn Thị Bích Đào, gia đình có truyền thống đến những địa điểm khó khăn để sẻ chia mỗi dịp Tết. Từ cấp 3 đến đại học, Khánh Linh thường dẫn dắt các chương trình thiện nguyện tại trường.

Trước chung kết, cô từng chia sẻ với mẹ mong muốn đạt giải để triển khai thêm nhiều dự án nhân ái, dùng tiền thưởng giúp đỡ người khó khăn thay vì để mẹ tiếp tục âm thầm thực hiện một mình. Chứng kiến con trưởng thành và có mục tiêu rõ ràng hơn, bà ví vài tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam như một “khóa học cao học” thành công.

Khánh Linh bị ngã ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026:

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi - Hoa khôi Ngoại thương chờ 1 năm để đi thi

Phương Nghi, cô gái đến từ Gia Lai, kiên nhẫn chờ 1 năm để có cơ hội tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Thời điểm đó, cô là sinh viên năm 2 ngành Kinh tế đối ngoại, cơ sở II Đại học Ngoại thương tại TPHCM, đồng thời giữ danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương (FTUCharm 2025). Người đẹp từng đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Cao 1,72m, Phương Nghi đạt IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5 và biết chơi piano. Tại tiệc chào mừng 53 thí sinh, cô mở màn chương trình bằng tiết mục đàn piano. Trước đây, người đẹp có lối sống giản dị, ít trang điểm và không thay đổi nhiều sau khi đăng quang Hoa khôi Ngoại thương. Với danh hiệu mới, cô ý thức cần chỉn chu hơn khi xuất hiện nhưng vẫn chuộng phong cách công sở với blazer, quần tây.

Á hậu 2 tiết lộ chưa từng có người yêu. Tự nhận là người truyền thống, cô muốn hoàn thành việc học trước khi nghĩ đến chuyện tình cảm.

Á hậu Phương Nghi

Dấu ấn của Phương Nghi là dự án Gieo mầm tương lai, sử dụng tiền học bổng để hướng dẫn trẻ mầm non tại Gia Lai làm đồ tái chế. Sau đăng quang, cô dự định dùng quỹ cá nhân và tiền thưởng để mở rộng dự án tới nhiều tỉnh thành, nhóm đối tượng hơn.

Mẹ Phương Nghi, bà Mai Thị Thanh Chung, vừa là mẹ vừa là cô giáo của người đẹp. Bà nhận xét con gái hiền hòa, kỷ luật, có ý thức tự học và biết sắp xếp thời gian. Trong gia đình, Phương Nghi thường tâm sự, xin lời khuyên từ mẹ, còn bố âm thầm đồng hành.

Với bà, điều quý giá nhất không phải danh hiệu mà là sự trưởng thành, tự tin và bản lĩnh của con sau cuộc thi. Bà mong Phương Nghi giữ tinh thần nhân ái, cầu thị và hoàn thành trách nhiệm với danh hiệu. Trước kết quả chung cuộc, Á hậu 2 thừa nhận có chút tiếc nuối khi nhiều khán giả dự đoán cô đăng quang nhưng hài lòng với vị trí đạt được.

Ảnh: BTC, video: TikTok