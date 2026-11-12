Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Cùng sinh năm 2006, thành tích học tập vô cùng ấn tượng

Vượt qua nhiều thí sinh tại đêm chung kết, Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh (TPHCM), trong khi Lê Phương Nghi (Gia Lai) giành vị trí Á hậu 2.

Điểm chung của cả 3 người đẹp là cùng sinh năm 2006 và hiện đều đang là sinh viên đại học.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: Cô giáo tương lai từng ngại ống kính

Nguyễn Yến Trang, đại diện Hà Nội, gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Ít ai biết rằng trước khi bước vào cuộc thi, người đẹp từng khá rụt rè và không thoải mái khi đứng trước máy quay.

Yến Trang chia sẻ, thử thách lớn nhất trong những ngày đầu sinh hoạt tại nhà chung không phải là các phần thi trình diễn hay ứng xử mà là việc làm quen với những chiếc máy quay luôn theo sát thí sinh. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa từng nhận xét, khi tham gia Hoa hậu Sinh viên Việt Nam, Yến Trang vẫn còn khá nhút nhát.

Tân hoa hậu Yến Trang.

Tân hoa hậu sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 79-58-88cm. Cô từng là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), có 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yến Trang trúng tuyển vào 3 trường gồm Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Thủ đô Hà Nội. Cuối cùng, cô lựa chọn ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội, tiếp nối truyền thống nghề giáo của mẹ.

Trong nhiệm kỳ, cô dự định tập trung vào hai hướng hoạt động chính là thiện nguyện và quảng bá văn hóa, du lịch các vùng miền.

Với hoạt động thiện nguyện, Lai Châu sẽ là địa phương đầu tiên cô hướng đến sau khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong hành trình cuộc thi. Trong khi đó, Hải Phòng được lựa chọn làm điểm khởi đầu cho kế hoạch quảng bá văn hóa, du lịch.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh: Thủ khoa, nhận học bổng hơn 14 tỷ đồng

Trần Xuân Khánh Linh, đại diện TPHCM, giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp cao 1,7m, sở hữu số đo ba vòng 83-60-88cm và gây ấn tượng bởi thành tích học tập nổi bật.

Giây phút hồi hộp của Top 2 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khánh Linh từng là thủ khoa tốt nghiệp Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU năm 2024 với điểm trung bình 4,6. Cô nhận được học bổng từ sáu trường đại học tại Mỹ, với tổng giá trị hơn 500.000 USD (hơn 14 tỷ đồng). Hiện người đẹp theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Một trong những thông tin khiến Khánh Linh được chú ý khi đăng ký dự thi là khả năng sử dụng sáu ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân chỉ có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Bốn ngôn ngữ còn lại chủ yếu được học từ nhỏ, đủ để cô giới thiệu bản thân và giao tiếp ở mức cơ bản.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh.

Năm 2025, Khánh Linh từng tham gia Miss World Vietnam nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Linh gặp sự cố trượt ngã trong phần trình diễn trang phục dạ hội của Top 15 khi xử lý tà váy đuôi cá. Dù vậy, cô nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục hoàn thành phần thi.

Bên cạnh danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh còn được trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái với dự án Cánh cửa thần kỳ. Dự án hướng đến xây dựng thư viện thông minh cho trẻ em vùng cao, kết hợp trang bị robot hỗ trợ học tập, máy tính bảng và sách tiếng Anh.

Theo kế hoạch, dự án đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 thư viện trong ba năm. Trước mắt, Khánh Linh hướng đến hoàn thành 3 thư viện trong vòng 6 tháng.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi: Hoa khôi Ngoại thương kiên nhẫn chờ một năm để dự thi

Lê Phương Nghi, người đẹp đến từ Gia Lai, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước khi bước vào cuộc thi, cô đã có những thành tích đáng chú ý trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Phương Nghi từng kiên nhẫn chờ đợi một năm để có cơ hội tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Thời điểm đó, cô là sinh viên năm thứ hai ngành Kinh tế đối ngoại tại cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM, đồng thời giữ danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương (FTUCharm 2025).

Á hậu Phương Nghi

Người đẹp từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Cô cao 1,72m, có chứng chỉ IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5 và biết chơi piano. Tại tiệc chào mừng 53 thí sinh, Phương Nghi đã mở màn chương trình bằng tiết mục biểu diễn piano.

Trước khi đạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương, Phương Nghi có lối sống giản dị, ít trang điểm và không thay đổi quá nhiều sau khi đăng quang. Tuy nhiên, với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam, cô ý thức hơn về việc chăm chút hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Dù vậy, người đẹp vẫn yêu thích phong cách thanh lịch, đặc biệt là trang phục công sở như blazer kết hợp quần tây.

Về chuyện tình cảm, Phương Nghi tiết lộ chưa từng có người yêu. Tự nhận mình là người truyền thống, cô muốn ưu tiên hoàn thành việc học trước khi nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi (SN 2006, cao 1,72m) là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại - Phân hiệu ĐH Ngoại thương TP Hồ Chí Minh. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi FTU, IELTS 7.5, giao tiếp tiếng Nhật và có tài lẻ chơi piano.

Một trong những dấu ấn của Phương Nghi tại cuộc thi là dự án Gieo mầm tương lai. Dự án sử dụng tiền học bổng để hướng dẫn trẻ mầm non tại Gia Lai làm các sản phẩm từ vật liệu tái chế.

Sau đăng quang, Á hậu 2 dự định sử dụng quỹ cá nhân và tiền thưởng để mở rộng dự án đến nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời tiếp cận thêm nhiều nhóm đối tượng.