Top 3 'Hoa hậu Việt Nam 2024' gửi lời động viên đến các thí sinh trước Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

Sau hai tháng tại “nhà chung” của Hoa hậu Việt Nam, 53 thí sinh đã trải qua nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích. Bên cạnh đó, các cô gái còn được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng trình diễn, giao tiếp ứng xử, tạo dáng trước ống kính.

Ảnh: BTC

Sau lịch trình rèn luyện dày đặc, dàn thí sinh đang tất bật chuẩn bị cho đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra lúc 20h ngày 10/10, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Chương trình sẽ được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.

Ngay trong họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra sáng 6/10 tại Đồi Rồng (Hải Phòng), Ban tổ chức đã phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Câu hỏi dự thi có độ dài không quá 100 chữ, hướng tới những vấn đề của đời sống, xã hội và thế hệ trẻ. Đây là hoạt động được Hoa hậu Việt Nam duy trì trong nhiều năm, dành cho công chúng cơ hội đóng góp câu hỏi vào phần thi ứng xử.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho đêm Chung kết 'Hoa hậu Việt Nam 2026'. Ảnh: BTC

Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, một câu hỏi hay cần gần gũi với cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử. Điều Ban tổ chức hướng tới là những câu hỏi giúp người trả lời bộc lộ suy nghĩ, quan điểm và lựa chọn của mình trước các vấn đề, tình huống trong đời sống. Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: Từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026. Địa chỉ tiếp nhận câu hỏi gửi về dự thi sẽ được Ban tổ chức cập nhật sau đêm Chung khảo (10/10) tại đây.

Hoa hậu Việt Nam 2026 có chủ đề “Miền hương sắc” đang dần đi đến những đêm thi quan trọng để tìm ra tân Hoa hậu, với 4 trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Trước đêm Chung khảo toàn quốc năm nay, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã dành những lời động viên, chia sẻ cùng các thí sinh.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh chia sẻ: "Sẽ có lúc bạn cảm thấy choáng ngợp, bỡ ngỡ trước áp lực dư luận. Những lúc ấy, bạn hãy nhớ lại lý do ban đầu bước chân vào cuộc thi. Đừng cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo theo khuôn mẫu của ai khác, mà hãy giữ một cái đầu 'lạnh' trước những lời khen chê và một trái tim 'nóng' cho những việc bạn tin là đúng". (Ảnh:BTC)

Á hậu 1, Trần Ngọc Châu Anh nhắn nhủ các thí sinh về những điều học hỏi được từ 'Hoa hậu Việt Nam': "Mỗi người đẹp bước ra từ các cuộc thi đều mang một thế mạnh, một màu sắc riêng và cách cống hiến khác nhau cho cộng đồng. Điều tạo nên giá trị bền vững của một danh hiệu không nằm ở tên gọi, mà nằm ở hành động và tầm ảnh hưởng tích cực của người giữ nó. Để duy trì giá trị cốt lõi từ 'Hoa hậu Việt Nam', Châu Anh cho rằng, các bạn hãy giữ trọn sự chân thành, giữ vững phẩm chất bản thân và tập trung tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội". (Ảnh: BTC).

Á hậu 2, Nguyễn Thị Vân Nhi nhìn nhận, các bạn thí sinh đã can đảm bước ra khỏi “vùng an toàn”. Hành trình tại cuộc thi giúp các cô gái gặp gỡ nhiều con người, đi đến nhiều vùng đất mới. Từ đó, mỗi thí sinh sẽ nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Nhờ vậy, mỗi bạn sẽ tự hoàn thiện những thiếu sót để hướng đến những giá trị tích cực, đẹp đẽ hơn. "Vân Nhi nghĩ rằng, thanh xuân đẹp không phải vì bạn đã làm được bao nhiêu, mà vì đã trưởng thành thêm bao nhiêu từ những trải nghiệm ấy". (Ảnh: BTC)

Thành viên Ban giám khảo và Ban cố vấn Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm: - Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn. - Nghệ sĩ Ưu tú, Đại tá Đặng Thái Huyền - Đạo diễn, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân. - PGS. TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội. - Nhiếp ảnh gia - đạo diễn Lê Thiện Viễn. - Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. - MC Trần Ngọc. - Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.