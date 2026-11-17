Top 3 hoa hậu rạng rỡ tại buổi gặp mặt thông tin chương trình 'Muôn sắc Việt Nam'
Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cùng các Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi rạng rỡ tham dự buổi gặp mặt báo chí, thông tin về chương trình “Muôn sắc Việt Nam” tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng.
Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” có chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, sẽ diễn ra vào 20h ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Với quy mô lớn, chương trình có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, trong đó dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/top-3-hoa-hau-rang-ro-tai-buoi-gap-mat-thong-tin-chuong-trinh-muon-sac-viet-nam-1766370.html