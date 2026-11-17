Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” có chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, sẽ diễn ra vào 20h ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Với quy mô lớn, chương trình có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, trong đó dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Các hoa hậu, á hậu Việt Nam và NSND Trần Ly Ly tham gia buổi gặp mặt.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 check-in tại buổi gặp mặt thông tin báo chí.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng sánh bước trong khuôn viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Nổi bật tại sự kiện, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 chăm chú theo dõi chương trình gặp mặt báo chí.

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang nổi bật tại sự kiện.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh nổi bật tại sự kiện.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi nổi bật tại sự kiện.

Các người đẹp hưởng ứng sự kiện.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí.