Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn thời trang cùng Pháp Kiều

Tối 25/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt trên nền nhạc Bớt Xinh Yêu của Pháp Kiều tại Chạm Việt Nam 2. Với nhiều cô gái, đêm nhạc không chỉ mãn nhãn, bùng nổ mà còn có những khoảnh khắc chạm đến trái tim.

﻿ ﻿

﻿

Những bước catwalk hòa cùng tiết tấu sôi động, tạo nên màn chào kết kết hợp âm nhạc và thời trang tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Tên gọi Chạm Việt Nam 2 thể hiện đúng không khí chương trình: Trẻ trung, hiện đại và sôi động. Riêng khoảnh khắc mặc trang phục mang bản sắc Việt khiến nhiều thí sinh hồi hộp, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa phần trình diễn. Các cô gái cảm ơn Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tạo cơ hội để thí sinh trải nghiệm sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

﻿ ﻿

Nhiều thí sinh ấn tượng với quy mô sân khấu và không khí náo nhiệt. Việc gặp gỡ nhiều ca sĩ, thưởng thức các tiết mục rồi trực tiếp trình diễn giúp các cô gái có thêm trải nghiệm bên ngoài những phần thi.

﻿

Đây cũng là lần đầu nhiều thí sinh tham dự chương trình âm nhạc kết hợp nhiều lĩnh vực như văn hóa, thời trang và công nghệ. Với phần trình diễn Hồn Việt, các cô gái có cơ hội tìm hiểu vẻ đẹp văn hóa qua từng thiết kế và truyền tải tinh thần bộ sưu tập đến khán giả.

Chạm Việt Nam 2 thuộc khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival do Báo Tiền Phong tổ chức. Đêm nhạc quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Nhật Phát, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, đưa âm nhạc và thời trang đến không gian phố đi bộ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cùng các thành viên Ban tổ chức cuộc thi và Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với Top 25.