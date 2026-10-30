Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thuyết trình các dự án nhân ái hướng tới cộng đồng

Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh cuộc thi đề cao chiều sâu văn hóa, trí tuệ, lòng nhân ái và đặc biệt chú trọng giá trị cống hiến. Buổi thuyết trình là cơ hội để thí sinh giới thiệu những dự án đã dành tâm huyết xây dựng, mong muốn theo đuổi.

Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng trở thành điểm khởi đầu cho nhiều dự án. Sau những giờ chăm sóc, nấu ăn và trò chuyện cùng các em, thí sinh tiếp tục nghĩ về việc có thể làm khi hoạt động trải nghiệm kết thúc.

Với dự án Ánh sáng công nghệ, Đinh Diệu Anh đặt câu hỏi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp cận ra sao khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh. Cô đề xuất bổ sung 16 máy tính tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, kết nối chuyên gia hướng dẫn các mẹ và tình nguyện viên để hỗ trợ các em lâu dài. Ngân sách dự kiến là 197 triệu đồng, trong đó 180 triệu đồng dành cho máy tính.

Nguyễn Thục Uyên Nhi giới thiệu Góc nhỏ yêu thương, giúp các em hình thành thói quen sắp xếp góc học tập khoa học. Tạ Thị Hoa đề xuất Bữa ăn đủ đầy, nuôi dưỡng ước mơ, mong cải thiện dinh dưỡng cho trẻ. Cô muốn góp phần mang đến những bữa ăn đủ chất, tạo nền tảng sức khỏe để các em học tập và lớn lên.

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Từ chuyến đi Lai Châu, Nguyễn Yến Trang xây dựng Nâng bước chân em tới trường. Dự án hướng đến hỗ trợ học phí, cải thiện bữa ăn, trao áo ấm, giày, ba lô và đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn. Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học còn đề xuất xây tủ sách, tổ chức các buổi học kỹ năng sống và giao lưu văn nghệ.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi mang đến Mạch nguồn yêu thương, tìm giải pháp về nước sạch qua việc đào giếng, lọc nước. Ý tưởng xuất phát từ những điều cô chứng kiến trong chuyến thiện nguyện tại Lai Châu.

Với Phạm Vân Hà, điều khiến cô trăn trở là động tác che miệng khi cười của các em nhỏ. Hỏi chuyện, cô biết các em bị sâu răng. Dự án Hành trình gieo nụ cười vì thế hướng đến chăm sóc răng miệng cho 1.000 trẻ, trao dụng cụ và hướng dẫn các em tự chăm sóc.

Nguyễn Thái Anh Thư đề xuất Nụ cười cho em, phối hợp với cơ sở nha khoa tại Đồng Tháp để đưa thiết bị khám răng đến trường học, hướng đến học sinh THCS, trong đó có trẻ em dân tộc thiểu số.

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Lưu Phương Anh muốn trở về Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng với dự án mang tên Ngọn lửa không tắt. Ngân sách thí điểm dự kiến 60 triệu đồng. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, cô mong duy trì hoạt động hằng tháng, xây dựng kho tư liệu từ những câu chuyện của cựu chiến binh, người có công để phục vụ học tập và giáo dục.

Lê Phương Nghi giới thiệu Gieo mầm tương lai, hoạt động đã triển khai tại một trường mầm non ở Gia Lai bằng khoảng 10 triệu đồng trích từ học bổng đại học.

Vũ Thị Khánh Vi đề xuất chương trình Cầu vồng cho em tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Cô dự kiến tổ chức mỗi tuần một buổi học, giao lưu tiếng Anh, dạy kỹ năng sống và vui chơi cho bệnh nhi. Dự án cần đội ngũ tình nguyện viên đồng hành, kết nối các trung tâm ngoại ngữ hỗ trợ bài giảng. Khánh Vi đặt thời gian triển khai ban đầu là một năm, sau đó đánh giá để tiếp tục duy trì.

Đinh Hoàng Gia Linh mang đến dự án Cùng em, dự kiến hỗ trợ 100 trẻ điều trị ung thư tại TP.HCM. Ngân sách 250 triệu đồng dành cho các phần hỗ trợ bằng tiền, đồ dùng học tập, vui chơi và chi phí đi lại cho gia đình.