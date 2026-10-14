Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia hoạt động đầu tiên của vòng Chung kết

Các thí sinh nhận quà từ nhà tài trợ gồm túi xách, quạt cầm tay, gấu bông và bình nước cá nhân. Sau gần hai tháng cùng tập luyện, sinh hoạt ở nhà chung, các cô gái tiếp tục đồng hành trong những nhóm mới.

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25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tràn đầy năng lượng, bắt tay vào những thử thách mới của vòng Chung kết để tìm chủ nhân các danh hiệu Đại sứ. Nhiều thí sinh háo hức, mong chờ với phần thi Đại sứ Thời trang trong chặng tiếp theo. Họ thực hiện thử thách chụp hình tại một số làng nghề, điểm du lịch nổi tiếng ở Hải Phòng.

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Mỗi thí sinh của Top 25 đều cố gắng để tiến gần hơn tới ngôi vị cao nhất. Hoa hậu Việt Nam 2026 mang chủ đề Miền Hương Sắc, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức, chiều sâu văn hóa và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống.

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Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cuộc thi không chỉ hướng đến việc lựa chọn người xứng đáng với chiếc vương miện mà còn tạo môi trường để các cô gái rèn luyện, trưởng thành. Bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến được thể hiện không chỉ qua các phần thi trên sân khấu mà còn trong quá trình học hỏi, trải nghiệm thực tế của thí sinh.