Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 hào hứng tham gia thử thách catwalk trên cát

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Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào thử thách catwalk trên cát. Trải nghiệm mới khiến thí sinh có chút bỡ ngỡ ban đầu nhưng đầy hào hứng. Sau những bước làm quen, các cô gái dần bắt nhịp, tự tin thể hiện dáng đi, thần thái trước ống kính.

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Với Bùi Minh Phương (SBD 082), hai tháng được đào tạo kỹ năng catwalk tại nhà chung là sự chuẩn bị cần thiết cho những thử thách ngoài phòng tập. Những bài học giúp cô biết cách điều chỉnh khi trình diễn trong các không gian khác nhau.

Sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Luật, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Hồng Hạnh từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Cô có thế mạnh về trình diễn.

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Thử thách là dịp để các cô gái vận dụng kỹ năng đã học vào điều kiện thực tế. Từng bước đi cần được điều chỉnh theo địa hình, đồng thời giữ sự liền mạch trong phần trình diễn.

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Bước vào vòng Chung kết, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục lịch trình với nhiều hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, bảo vệ môi trường và chăm sóc cộng đồng.

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Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602) cho biết hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô những ngày qua là nhặt rác, dọn sạch bãi biển và vận động giảm rác thải nhựa. Theo thí sinh, đây là việc làm thiết thực, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa lan tỏa thông điệp tích cực tới mọi người.

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Sự thay đổi sau thời gian ở nhà chung đến từ bài học của chuyên gia lẫn những điều gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Ngoài hoạt động trình diễn, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham quan, trải nghiệm vẽ gốm tại làng gốm Chu Đậu, mặc áo nhật bình, tìm hiểu trang phục cung đình triều Nguyễn, thu gom rác bãi biển, chèo kayak khám phá hệ sinh thái và trồng rừng ngập mặn tại Bàng La, Hải Phòng.

Các thí sinh thăm hỏi, hỗ trợ chăm sóc cựu chiến binh, thanh niên xung phong và người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, dành thời gian chăm sóc, vui chơi cùng các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

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Chặng chung kết là cơ hội để các cô gái bồi đắp hiểu biết văn hóa, học cách sẻ chia và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những việc làm cụ thể. Đây cũng giai đoạn nước rút để chạm tới vương miện danh giá.