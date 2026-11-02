Top 20 thí sinh World Master Tea thử thách sáng tạo công thức trà

Quang cảnh Cuộc thi.

Các thí sinh được chia thành 4 đội: Hoàng Trà, Bạch Trà, Hồng Trà và Hắc Trà. Với nguồn nguyên liệu chung và thời gian thực hiện giới hạn, mỗi đội phải phối hợp lựa chọn nguyên liệu, xây dựng ý tưởng, phối trộn và hoàn thiện công thức trà mang dấu ấn riêng.

Các đội thi sáng tạo công thức trà.

Thử thách không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, khả năng cảm nhận hương vị và tư duy sáng tạo mà còn đề cao tinh thần phối hợp, khả năng phân công nhiệm vụ và thống nhất ý tưởng giữa các thành viên.

Sau khi hoàn thiện, các sản phẩm được trình bày, pha chế và Ban Giám khảo đánh giá trực tiếp dựa trên các tiêu chí: hương vị, tính sáng tạo, bản sắc và khả năng ứng dụng thực tế.

Kết thúc phần thi, những công thức được lựa chọn sẽ tiếp tục được hoàn thiện để đưa vào phục vụ, kinh doanh và vào vòng thi tiếp theo.

Đây là bước chuyển từ thử thách sáng tạo sang trải nghiệm thị trường, trong đó khách hàng trực tiếp đánh giá sức hấp dẫn và khả năng chinh phục người tiêu dùng của từng sản phẩm trà.